FORUM NA MAŠINSKOM FAKULTETU: Takmičenje studentskih timova tehničkih fakulteta u Srbiji

Ljiljana Begenišić

19. 11. 2025. u 11:14

U organizaciji Nacionalne asocijacije autonomnih i električnih vozila (NAAEV) i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je domaćin ovog događaja, 26. i 27. novembra biće održan VIII E-Mobility Forum.

Foto: Zoran Jovanovic

Izuzetno značajan i atraktivan deo foruma čini treći Student Innovative Mobility Challenge (SIM-C), takmičenje studentskih timova tehničkih fakulteta u Srbiji.

Vodeći stručnjaci iz industrije, akademske zajednice, finansijskog i javnog sektora razmeniće znanja, iskustva i vizije o budućnosti mobilnosti. Tokom dva dana programa učesnici će imati priliku da prisustvuju stručnim prezentacijama o najnovijim tehnološkim dostignućima, inovacijama i istraživanjima iz oblasti autonomnih sistema, elektromobilnosti i urbane mobilnosti. Hibridne panel-diskusije u vidu interaktivnih razgovora obuhvatiće ključne teme današnjice: veštačku inteligenciju, robotiku, sajber bezbednost, integraciju obnovljivih izvora energije i dizajn mobilnosti usmeren na čoveka.

