FORUM NA MAŠINSKOM FAKULTETU: Takmičenje studentskih timova tehničkih fakulteta u Srbiji

PRE nego što je u Teksasu pogubljen, osuđeni ubica Džejms Edvard Smit izneo je poslednju molbu za obrok koja je bila toliko neobična da osoblje odbilo da je ispuni. Smit je tražio komad zemlje. Prema izveštajima medija, molba je bila povezana sa njegovim duhovnim uverenjima za koja je verovao da bi mu pomogla u reinkarnaciji.