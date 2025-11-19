FORUM NA MAŠINSKOM FAKULTETU: Takmičenje studentskih timova tehničkih fakulteta u Srbiji
U organizaciji Nacionalne asocijacije autonomnih i električnih vozila (NAAEV) i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je domaćin ovog događaja, 26. i 27. novembra biće održan VIII E-Mobility Forum.
Izuzetno značajan i atraktivan deo foruma čini treći Student Innovative Mobility Challenge (SIM-C), takmičenje studentskih timova tehničkih fakulteta u Srbiji.
Vodeći stručnjaci iz industrije, akademske zajednice, finansijskog i javnog sektora razmeniće znanja, iskustva i vizije o budućnosti mobilnosti. Tokom dva dana programa učesnici će imati priliku da prisustvuju stručnim prezentacijama o najnovijim tehnološkim dostignućima, inovacijama i istraživanjima iz oblasti autonomnih sistema, elektromobilnosti i urbane mobilnosti. Hibridne panel-diskusije u vidu interaktivnih razgovora obuhvatiće ključne teme današnjice: veštačku inteligenciju, robotiku, sajber bezbednost, integraciju obnovljivih izvora energije i dizajn mobilnosti usmeren na čoveka.
Preporučujemo
OSVOJILI 22 MEDALjE: Uspeh đaka Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju
19. 11. 2025. u 16:21
STUDENTSKA KONFERENCIJA NA PRAVNOM FAKULTETU: Rat i mir u pravnoj istoriji
19. 11. 2025. u 11:23
PRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Raspisan konkurs za dodelu Svetosavske nagrade
18. 11. 2025. u 16:04
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)