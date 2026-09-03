SJAJ CARSKOG KUPATILA: Dragoceno otkriće naših arheologa na lokalitetu "Vrelo" Šarkamen kod Negotina (FOTO)

Posle zlata pronađenog u carskom mauzoleju, pronađeno i mesto njegovog privatnog života. Ispod kule – carski luksuz.

FOTO: Ustupljena fotografija/Arheološki institut/Muzej Krajine

U kuli rimske palate na kasnoantičkom lokalitetu “Vrelo” Šarkamen kod Negotina stručni tim Arheološkog instituta Beograd i Muzeja Krajine iz Negotina pronašao je privatno carsko kupatilo - nalaz koji menja pogled na čitav ovaj memorijalno-rezidencijalni kompeks i njegov značaj u svetskoj arheologiji.

Kupatilo je otkriveno u najnižem nivou monumentalne jugozapadne ugaone kule. Sačuvani su njegovi delovi za zagrevanje, hipokaustni sistem, prostor za ložište, ležište za bakarni bojler, tri kade i sudatorium. Prema dosadašnjim saznanjima istraživača, ovakav privatni carski balneum za sada nema neposrednu analogiju u Rimskom carstvu.

-Balneum je kružnog oblika i bio je natkriven kupolom sa šest prozorskih otvora. Njegova konstrukcija pokazuje visok nivo graditeljskog znanja, jer je u kupolnu konstrukciju trebalo pažljivo uklopiti otvore – navodi dr Marija Jović, arheolog i rukovodilac istraživanja.

Očuvanost prostora omogućila je istraživačima da, osim njegove namene, sagledaju i način na koji je bio organizovan i korišćen.

-Otkriće balneuma je posebno značajno jer smo dobili jasan uvid u privatni prostor namenjen korisnicima rezidencije visokog društvenog statusa. Nije reč samo o prostoru za održavanje higijene, već o pažljivo projektovanom kupatilu u kojem su komfor i tehnička infrastruktura objedinjeni u jednu celinu – kaže Marija Jović.

FOTO: Ustupljena fotografija/Arheološki institut/Muzej Krajine

Do sada su, vele arheolozi, pronađene tri kade i sudatorium, prostorija koja je služila kao parno kupatilo.

-Nalaz za sada nema poznatu neposrednu analogiju na prostoru Rimskog carstva, ali njegova važnost nije samo u tome što je pronađeno još jedno rimsko kupatilo. On dodatno potvrđuje da Šarkamen nije bio klasična vojna fortifikacija, kako se zbog njegovih kula i zidina dugo percipirao, već monumentalna carska rezidencija – kaže rukovodilac istraživanja na “Vrelu”, arheolog Gordan Janjić, muzejski savetnik Muzeja Krajine koji je pre 32 godine, zajedno sa akademikom Dragoslavom Srejovićem, pokrenuo projekat ozbiljnih arheoloških istraživanja ovog mesta.

Kupatilo za Rimljane nije bilo samo mesto za kupanje, već deo načina života i prostor za odmor i uživanje. Baš na lokalitetu “Vrelo”, ali u mauzoleju iznad kula, pre tačno tri decenije, pronađen je jedinstveni set zlatnog nakita carice majke, koji se smatra jednim od najznačajnijih te vrste u svetu, srpski Tutankamon, kako ga Janjić rado naziva.

-Od zlata do kupatila je ista priča o caru. Mauzolej, zlatni nakit, ostaci porfira, monumentalne građevine na “Vrelu”, arhitektura kompleksa, a sada i privatno carsko kupatilo, svi ti elementi govore o prostoru koji je bio koncentrisan oko carske ličnosti. Mi ovde nismo fascinirani carem samo zato što je bio car, već zato što je oko njegove ličnosti koncentrisano sve najbolje, monumentalna arhitektura, kultura, vojska, mauzolej, porfir, zlato, a sada i njegovo privatno kupatilo – kaže Janjić, rukovodilac projekta „Vrelo“.

To je, vele stručnjaci, možda i najvažniji ključ za čitanje Šarkamena. U kuli koja je izgledala kao da treba da brani palatu – pronađeno je mesto koje je služilo da car u njoj uživa. Iza tog komfora stajao je složen tehnički sistem.

BOJLER Arheolozi su pronašli ležište za bakarni bojler, odnosno posudu u kojoj se voda zagrevala. Sam bojler nije sačuvan, što je očekivano imajući u vidu vrednost bakra i njegovu kasniju ponovnu upotrebu. Očuvano ležište, međutim, omogućava da se njegov položaj i veza sa sistemom za zagrevanje pouzdano rekonstruišu. Rimski bakarni bojleri inače predstavljaju izuzetno retke nalaze, a jedan od poznatih sačuvanih primera pronađen je u Pompeji. Na Šarkamenu je, međutim, sačuvan čitav niz elemenata koji omogućavaju da se rekonstruiše funkcionisanje kupatila – od ložišta i hipokausta do kada i prostora za paru.

-U tehničkom delu nalazio se prefurnium, ložište koje je predstavljalo ključni element sistema za zagrevanje kupatila. Poseban značaj otkrića predstavlja potpuno očuvan hipokaustni sistem sa kružnim stubićima, kroz koji je zagrejan vazduh cirkulisao ispod podova prostorija– kaže arheolog dr Ljubomir Jevtović, naučni saradnik Arheološkog instituta i dodaje da je na Šarkamenu taj sistem izuzetno dobro očuvan.

Zanimljiva je organizacija samog prostora. Osoblje koje je održavalo kupatilo i ložilo prefurniumu pristupalo je tehničkom delu sa zapadne strane, kroz monumentalni ulaz. Servisni prostor tako je bio odvojen od dela balneuma koji su koristili stanovnici rezidencije. Luksuz je na “Vrelu” imao i svoju logistiku. Dok su jedni održavali vatru i sistem zagrevanja, drugi su koristili prostorije namenjene kupanju, pari i odmoru.

Carski memorijalno-rezidencijalni kompleks podignut je s kraja trećeg i početka četvrtog veka nove ere i povezuje se sa carem Maksiminom Dajom, jednim od vladara tetrarhijskog perioda. Upravo arhitektura danas postaje jedan od najvažnijih tragova za razumevanje ovog mesta.

-Kada posmatramo Šarkamen kroz njegovu arhitekturu, moramo biti oprezni sa tim da ga nazivamo utvrđenjem u klasičnom smislu. Kule i bedemi ne znače nužno da je osnovna funkcija kompleksa bila odbrambena. Ovde je arhitektura mnogo više od fortifikacije, ona je u službi carske rezidencije i reprezentacije – kaže dr Igor Bjelić, arhitekta i član istraživačkog tima.

Otkriće kupatila, navodi stručni tim koji čine dr Marija Jović, MA Gordan Janjić, dr Igor Bjelić, dr Ljubomir Jevtović, geodet Borisav Marković i Konstantin Janjić, student arhitekture, sada znatno proširuje razumevanje arhitekture i funkcije čitavog kompleksa.

Istraživanja na „Vrelu“ biće nastavljena, a svaki novi sloj, kako ističu arheolozi, može doneti odgovor na još otvorena pitanja. Šarkamen očigledno još nije rekao sve što krije o carskoj rezidenciji.