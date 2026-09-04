STERIJINO „POMIRENJE“ PRED PUBLIKOM: Premijera za početak nove pozorišne sezonu u Vršcu

NOVA pozorišna sezona u Vršcu počinje u subotu, 5. septembra, premijerom manje poznatog Sterijinog komada „Pomirenje“, u adaptaciji i režiji Bojane Ivanov Đorđević.

Foto: A.Avramesku

Reč je o prvoj komediji, koju je ovaj poznati Vrščanin napisao kada su mu bile 24 godine, a koja je objavljena tek posle njegove smrti. Praizvedba tog teksta dogodila se 1956. u Beogradskom dramskom pozorištu, bio je izvođen i preko 2.000 puta u Parizu, a vršačka publika će u subotu imati priliku da ga vidi po prvi put i to u adaptiranoj verziji, sa novim likovima.

-S obzirom na to da izvorni tekst svojim obimom nije dovoljan za celovečernju predstavu, u procesu rada su dopisane pojedine uloge, a neke situacije dodatno razvijene, pri čemu su osnovni kontekst i značenje Sterijinog dela ostali nepromenjeni – kaže rediteljka Bojana Ivanov Đorđević.

Predstava govori o sukobu dve žene, koje dolaze kod istog advokata tražeći pravdu, ne znajući da su obe njegove stranke. On, međutim, nije pravdoljubiv, već prevarant i manipulator, koji zagovara njihovo pomirenje, kako bi i to kasnije naplatio. U jednom trenutku će, čak, publiku pitati da iznese svoje mišljenje, te će gledaoci sami izglasati da li do pomirenja treba da dođe ili ne.

Foto: A.Avramesku

-I scenski prostor odstupa od uobičajenih pozorišnih konvencija. Ona počinje u foajeu, nastavlja se u gledalištu, razvija na sceni koja jednim svojim delom zalazi u prostor publike, a završava se učešćem specijalnih gostiju, koji će se menjati na svakom izvođenju – dodaje rediteljka.

Ovim nesvakidašnjim događajem, Vrščani ujedno nastavljaju i sa obeležavanjem velikog jubileja – 220 godina od rođenja Jovana Sterije Popovića i 170 od njegovog upokojenja.