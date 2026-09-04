STERIJINO „POMIRENJE“ PRED PUBLIKOM: Premijera za početak nove pozorišne sezonu u Vršcu
NOVA pozorišna sezona u Vršcu počinje u subotu, 5. septembra, premijerom manje poznatog Sterijinog komada „Pomirenje“, u adaptaciji i režiji Bojane Ivanov Đorđević.
Reč je o prvoj komediji, koju je ovaj poznati Vrščanin napisao kada su mu bile 24 godine, a koja je objavljena tek posle njegove smrti. Praizvedba tog teksta dogodila se 1956. u Beogradskom dramskom pozorištu, bio je izvođen i preko 2.000 puta u Parizu, a vršačka publika će u subotu imati priliku da ga vidi po prvi put i to u adaptiranoj verziji, sa novim likovima.
-S obzirom na to da izvorni tekst svojim obimom nije dovoljan za celovečernju predstavu, u procesu rada su dopisane pojedine uloge, a neke situacije dodatno razvijene, pri čemu su osnovni kontekst i značenje Sterijinog dela ostali nepromenjeni – kaže rediteljka Bojana Ivanov Đorđević.
Predstava govori o sukobu dve žene, koje dolaze kod istog advokata tražeći pravdu, ne znajući da su obe njegove stranke. On, međutim, nije pravdoljubiv, već prevarant i manipulator, koji zagovara njihovo pomirenje, kako bi i to kasnije naplatio. U jednom trenutku će, čak, publiku pitati da iznese svoje mišljenje, te će gledaoci sami izglasati da li do pomirenja treba da dođe ili ne.
-I scenski prostor odstupa od uobičajenih pozorišnih konvencija. Ona počinje u foajeu, nastavlja se u gledalištu, razvija na sceni koja jednim svojim delom zalazi u prostor publike, a završava se učešćem specijalnih gostiju, koji će se menjati na svakom izvođenju – dodaje rediteljka.
Ovim nesvakidašnjim događajem, Vrščani ujedno nastavljaju i sa obeležavanjem velikog jubileja – 220 godina od rođenja Jovana Sterije Popovića i 170 od njegovog upokojenja.
Preporučujemo
ATELjE 212 ZAPOČINjE NOVU POZORIŠNU SEZONU
04. 09. 2026. u 11:09
“FIGURA KAO SEĆANjE” U PALANAČKOJ GALERIJI: Večeras izložba radova Jovana Petrovića
03. 09. 2026. u 10:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)