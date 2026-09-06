VEČE PUNO EMOCIJA: Opera "Evgenije Onjegin" otvorila novu sezonu Plave dvorane Sava Centra

PLAVA dvorana Sava centra bila je sinoć mesto susreta muzike, snažnih emocija i jedne od najpotresnijih priča o ljubavi koja je stigla u pogrešnom trenutku. Izvođenjem veličanstvene opere "Evgenije Onjegin" Narodnog pozorišta u Beogradu, otvorena je nova sezona ove dvorane, donoseći publici izuzetan umetnički doživljaj vanvremenskog remek-dela Petra Iljiča Čajkovskog.

Foto: D.Milovanović

Opera je prvi put izvedena na ovoj sceni, pod dirigentskom upravom maestra Bojana Suđića, dok režiju potpisuje Mario Pavle del Monako. Bilo je to veče u kojem su se raskoš muzike Čajkovskog, dramska snaga dela Aleksandra Puškina i impresivna scenska postavka spojili u celinu, koja je publiku vodila kroz svet neostvarene ljubavi, propuštenih prilika i osećanja koja ne poznaju vreme.

Maestralni nastup ansambla ispraćen je oduševljenjem publike koja je ispunila Plavu dvoranu Sava centra. Naslovnog junaka, mladog ruskog plemića Onjegina, tumačio je gostujući bariton iz Rumunije Šerban Vasile. U ulozi Tatjane nastupila je sopran iz Gruzije Marina Šahdinarova, jedna od najperspektivnijih mladih operskih umetnica, čiji se izraz odlikuje izuzetnom vokalnom tehnikom, scenskom senzibilnošću i zapaženim umetničkim dometima. Njen talenat potvrđen je brojnim nagradama na prestižnim međunarodnim takmičenjima, kao i nastupima na značajnim scenama širom Evrope.

Uloga Tatjanine sestre Olge poverena je mecosopranu Anđeli Simić, Kneza Gremina tumačio je bas Ivan Tomašev, dok je lik pesnika Lenskog dočarao Siniša Radin. U ansamblu su nastupili i Teodora Ilić kao Larina, Tatjana Mitić kao Filipjevna, Darko Đorđević u ulozi Trikea, Miloš Gašić kao Rotni i Ilija Markov kao Zarjecki. U ovom istinskom remek-delu slovenske i ruske muzike učestvovali su i Orkestar, Hor i Balet Narodnog pozorišta, uz koreografiju Tamare Antonijević Spasić. Scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, dok kostime potpisuje Katarina Grčić Nikolić.

Pripremljen bogat program - U pitanju je nastup operskog ansambla narodnog pozorišta, ali i baleta i orkestra, tako da je to jedno veliko delo sa kojim smo pozvali Beograđane, ali i sve naše prijatelje da nam se pridruže i dođu u Plavu dvoranu - rekao je Marko Spalević, direktor marketinga Sava centra. - Program koji sledi u nastavku sezone biće bogat, nastupiće velika imena domaće muzičke scene, ali i međunarodne poput valeta "Uspavana lepotica" 19. septembra, Barselona gitar trio 25. septembra... Među publikom je bila i Kristina Milinčić, direktorka Sava centra, Dragoljub Bajić, upravnik Narodnog pozorišta, Ekstra Nena...

Prema rečima reditelja Marija Pavla del Monaka, "Evgenije Onjegin" jeste drama propuštenih trenutaka i osećanja koja uvek stižu prekasno. U tome i leži jedna od najvećih snaga ovog dela - njegova priča nije samo priča o Tatjani i Onjeginu, već i o svakom čoveku koji je bar jednom u životu spoznao vrednost nečega tek onda kada je već bilo kasno.

Čajkovski je Puškinovu poemu pretočio u raskošnu muzičku dramu u kojoj se snažna lirska emocija susreće sa dubokom psihologijom likova i ličnom autorovom mišlju o čovekovoj večitoj potrazi za srećom i nemoći da je, čak i kada joj se približi, uvek dosegne.