Završen NAFFIT na Zlatiboru, najbolji film "Žetva", a serija „Tvrđava"

DODELOM nagrada i priznanja večeras je zatvoren Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru, a nagradu za najbolji film osvojila je “Žetva“, dok je za najbolju seriju proglašena “Tvrđava“.

Foto: Jelena Banjanin

Nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasja Kinski, kojoj je priznanje uručio ministar kulture Nikola Selaković.

Selaković je rekao da je Kinski glumica “svetskog ranga” i da je tokom karijere sarađivala sa brojnim značajnim autorima, među kojima su Vim Venders, Roman Polanski i Pol Šreder, ocenivši da je svojim glumačkim ostvarenjima povezivala evropsku i američku kinematografiju.

Foto: Jelena Banjanin

Selaković je podsetio da je Kinski prvu značajnu ulogu ostvarila u Vendersovom filmu “Pogrešan pokret“ iz 1976. godine, dok je prvu glavnu ulogu imala u filmu “Tesa“ Romana Polanskog iz 1979. godine.

Kinski je, zahvaljujući na priznanju, poručila publici da “ostanu zlatni“, puni nade i ljubavi jedni prema drugima.

Kinski je podsetila i da ju je pre više godina reditelj Predrag Antonijević odabrao za ulogu u filmu “Spasitelj“, koji je prikazan i na ovogodišnjem festivalu.

Foto: Jelena Banjanin

Nagrada za najbolju glavnu žensku ulogu pripala je Dariji Vučko za ulogu Darije Tolj u seriji “Tvrđava“, dok je nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala Ognjenu Mićoviću za ulogu Luke u istoj seriji.

Danica Ristovski nagrađena je za najbolju sporednu žensku ulogu, za lik Mati u seriji “Zvaćeš se Varvara“, dok je Nikola Kolja Pejaković dobio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu za ulogu Momčila u “Tvrđavi“.

Nagrada za specijalno glumačko ostvarenje pripala je Slaviši Čuroviću za ulogu u seriji “Tvrđava“. Ove nagrade uručio je kineski glumac Čang Sun Ven.

Nagrada za najbolji scenario i režiju pripala je Vasiliju Nikitoviću za film “Motka“, dok je nagradu za najbolju režiju dobio Saša Hajduković za televizijsku seriju “Tvrđava“, a zahvalio se video-porukom.

Foto: Jelena Banjanin

Za najbolju montažu nagrađen je Andrej Križan za film “Duplikat“, dok je nagrada za najbolju fotografiju pripala Dušanu Joksimoviću za seriju “Zvaćeš se Varvara“.

Nagrada za najbolju scenografiju pripala je Dejanu Anđelkoviću za film “Mileva Ajnštajn“, dok su Goran Starčević i Mirko Stojković nagrađeni za najbolji scenario za seriju “Tvrđava“.

Nagrada za najbolji kostim pripala je kostimografkinji Kristini Kostić za seriju “Crna svadba 2“, a za najbolju muziku nagrađeni su Marija Jelić i Igor Malešević za film “Motka“.

Nagrada za najbolji dizajn zvuka pripala je Aleksandru Protiću za seriju “Tvrđava“.

Za vizuelne efekte u filmu “Duplikat“ nagrađeni su Maja Kržalić i Igor Mandić, a nagradu je primio glumac Đorđe Kreća.

Nagrada za najbolju šminku pripala je Tanji Vidanović za seriju “Zvaćeš se Varvara“.

Ovogodišnji NAFFIT održan je na Zlatiboru, uz program posvećen domaćem i međunarodnom filmskom i televizijskom stvaralaštvu.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari