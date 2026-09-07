SVE „PRŠTI“ OD UMETNOSTI: Septembar u Leskovcu u znaku raznovrsnih kulturnih sadržaja

Tokom ovog meseca u Leskovcu biće održane čak 32 različite aktivnosti i neki od najznačajnijih programa ovogodišnje Prestonice kulture Srbije. Publika će imati priliku da uživa u brojnim festivalima, izložbama, koncertima, u pozorišnim i književnim formama, kao i u radionicama i programima za decu i mlade.

I. Mitić

Reč je o sadržajima koji su posvećeni nacionalnom kulturnom nasleđu i međunarodnoj saradnji. Programska celina pod nazivom „Nacionalno blago“ biće u znaku izložbi „Kralj Milan“ i „Krunidbene insignije kralja Petra“, a poseban potprogram u Leskovac dovodi umetnike i izvođače njegovih gradova pobratima iz Grčke, Severne Makedonije, Bugarske i Bosne i Hercegovine.

Opština Jerisos, na centralnom gradskom trgu, predstavila je svadbene običaje Arnee i severne Grčke, kroz elemente nematerijalnog kulturnog nasleđa Halkidikija, a po istorijskim zapisima o tradicionalnom venčanju iz 1793. godine. Kumanovčani su se predstavili stendap komedijom, koncertom i izložbom radova svojih likovnih umetnika, a Banja Luka nastupom etno-grupe „Trag“ odnosno tradicionalnim nasleđem kroz savremeni umetnički izraz.

Leskovac je i mesto susreta folklornih tradicija Severne Makedonije i Bugarske, a kroz nastup kulturno-umetničkih društava iz Kumanova i bugarskog Ajedemira. Ovo selo, kod Silistre, u grad na Veternici donelo je prepoznatljivu kukersku tradiciju - drevni paganski ritual koji je najzastupljeniji u Bugarskoj. Mesto susreta kulturnih poslenika iz grada domaćina i više gradova pobratima biće i leskovačka Narodna biblioteka, dok je za 19. septembar najavljen „Kraft market“. To je prvi bazar lokalnih proizvođača, zanatlija i kreativaca radi promocije preduzetništva, tradicionalnih zanata i autentičnih domaćih proizvoda.

I. Mitić

U leskovačkom Narodnom muzeju, od 11. do 13, septembra, biće izloženi lični predmeti kralja Milana Obrenovića i pobedničko rešenje za njegov spomenik koji će mu Leskovčani podići u okviru obeležavanja 150 godina oslobođenja južnih krajeva zemlje od Turaka. Izložba osvetljava značaj kralja Milana za nacionalnu istoriju, ali i njegovu neposrednu vezu sa Leskovcem i periodom oslobođenja grada od Osmanskog carstva. U muzeju će, 19. i 20. septembra, biti izložene i kraljevske insignije kralja Petra Prvog Karađorđevića, sa krunisanja 1904. godine. Pred publikom će se naći jedina sačuvana originalna kruna novovekovnih srpskih vladara, kao i skiptar, orb i kopča.

I. Mitić

Leskovac i ovog meseca zapravo nastavlja da opravdava koncept „Leskovačkog otvorenog paviljona“, u različitim prostorima širom grada i okoline, povezujući nacionalno nasleđe, savremeno stvaralaštvo, međunarodnu saradnju i značajno učešće kroz tradicionalne programe lokalne zajednice kojim je i zaslužio titulu nacionalne prestonice kulture.

LIFFE

Ovo je mesec kada će u gradu na Veternici, od 15. do 19. septembra, biti održan i 19. Leskovački internacionalni festival filmske režije(LIFFE). U minule skoro dve decenije ovaj festival, u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra, postao je prepoznatljiv u celom regionu i mesto je susreta stvaralaca tokom kojeg se publici predstavljaju najznačajnija filmska ostvarenja iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.

DRAM DUM FEST

Jubilarni 15. Dram Dum fest ugostiće jednog od najuticajnijih bubnjara moderne muzike. Svetski poznati muzičar Dejv Vekl održaće eksluzivni master klas i to će biti vrhunac tradicionalnog nadmetanja bubnjara različitih generacija koji se u ovo doba godine okupljaju u Leskovcu.