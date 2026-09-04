ATELJE 212 ZAPOČINJE NOVU POZORIŠNU SEZONU
ATELjE 212 ulazi u novu pozorišnu sezonu sa raznovrsnim repertoarom i predstavama koje će tokom narednih meseci ponovo okupljati publiku u jednom od najprepoznatljivijih pozorišnih prostora u Beogradu.
Nakon letnje pauze, blagajna Ateljea 212 počinje sa radom do 15. septembra od 10 do 14 časova, posle tog datuma kada počinju i predstave puno radno vreme.
Već je i moguća kupovina i rezervacija ulaznica za predstave.
Nova sezona donosi nastavak igranja naslova koji su već osvojili publiku, ali i nove predstave koje će tek pronaći svoj put do gledalaca.
Repertoar je i ovoga puta oslonjen na različite autorske pristupe, teme i pozorišne poetike, sa željom da ponudi prostor za različite doživljaje, pitanja i razgovore.
Pred nama je sezona u kojoj će scena Ateljea 212 ponovo biti mesto susreta glumaca i publike, poznatih priča i novih čitanja.
Nova sezona počinje.
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