ATELJE 212 ZAPOČINJE NOVU POZORIŠNU SEZONU

ATELjE 212 ulazi u novu pozorišnu sezonu sa raznovrsnim repertoarom i predstavama koje će tokom narednih meseci ponovo okupljati publiku u jednom od najprepoznatljivijih pozorišnih prostora u Beogradu.

Foto:Anđa Brstina

Nakon letnje pauze, blagajna Ateljea 212 počinje sa radom do 15. septembra od 10 do 14 časova, posle tog datuma kada počinju i predstave puno radno vreme.

Već je i moguća kupovina i rezervacija ulaznica za predstave.

Foto:Anđa Brstina

Nova sezona donosi nastavak igranja naslova koji su već osvojili publiku, ali i nove predstave koje će tek pronaći svoj put do gledalaca.

Repertoar je i ovoga puta oslonjen na različite autorske pristupe, teme i pozorišne poetike, sa željom da ponudi prostor za različite doživljaje, pitanja i razgovore.

Pred nama je sezona u kojoj će scena Ateljea 212 ponovo biti mesto susreta glumaca i publike, poznatih priča i novih čitanja.

Nova sezona počinje.



