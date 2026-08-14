„VRT ZA MOJU MAJKU“ : Izložba Nade Kažić, crnogorske vajarke, u Kulturnom centru Novog Sada

Izložba „Vrt za moju majku“, vajarke Nade Kažić, jedne od najautentičnijih ličnosti savremene crnogorske likovne scene, biće otvorena u ponedeljak, 17. avgusta, u 18 časova u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada (Katolička porta 5).

Coka Kažić

Reč je o postavci koju je umetnica posvetila svojoj majci i kroz njen primer slavi istrajnost, hrabrost i optimizam svih majki u svakodnevnoj životnoj borbi a koju će novosadska publika moći da pogleda do 31. avgusta.

Po rečima Natalije Cerović, istoričarke umetnosti, centralni motiv izložbe, crno-beli portret majke koja kosi u svojoj 90. godini, simbolizuje otpornost koja ne izvire iz sirove snage, već iz duboke posvećenosti, ponavljanja i brige, stvarajući paralelu između majčinstva i umetničkog stvaralaštva.

Coka Kažić Nada Kažić, postavka izložbe

- Nada Kažić je svakako jedna od najzanimljivijih ličnosti aktuelne crnogorske likovne scene. Izložba u Galeriji kulturnog centra u Novom Sadu posvećena je autorkinoj majci. Već na izloženoj crno-beloj fotografiji majke, vidi se da je kroz život koračala hrabro. Izložba je posveta istrajnosti svih majki koje zadržavaju optimizam u životnoj borbi. Njihova otpornost manje proizilazi iz snage, a više iz posvećenosti. Po tome podsećaju na umetnike. Ni majke ni umetnici ne opstaju samo na osnovu uverenja. Ono što ih održava jeste spremnost da, dan za danom, promišljaju, ponavljaju iste pokrete, brinu, popravljaju,improvizuju… Ono što ponavljanje na kraju proizvodi je oštrina. Gomilanje uspomena rezultuje svešću o važnosti malih detalja. Kao i umetnici, majke uče da primećuju male promene u raspoloženju, željama ili mogućnostima. Oboje razvijaju veštinu tumačenja onoga što ostaje neizrečeno, sposobnost za nove početke uprkos razočaranjima i svest da ništa nije zagarantovano- ističe Cerovićeva.

Fotografija majke

Izložba pred novosadskom publikom je, kako navodi Cerovićeva, svojevrsno izoštravanje sećanja, s obzirom na to da istaknuta umetnica koristi motiv vrta kao metaforu za ljudsko pamćenje, prolaznost, tajne i traganje za smislom.

- Vrtovi simbolizuju slojevitost života i sećanja: asociraju na detinjstvo, lepotu, unutrašnji svet, tajnu, skrovitost… Saznanje poteklo iz vrta predstavlja ključ za evociranje uspomena. U tumačenju umetnice, vrtovi funkcionišu kao riznice prošlosti koja čuva tragove ljudskih sudbina. U osnovi umetničkog pristupa Nade Kažić leži želja da se istakne prirodni tok i da se pomere granice savremenog skulptorskog jezika. Sve potiče od radova gde oruđe koje služi za košenje trave umetnica pretvara u organski svet. Asocijativni nizovi autorke čine da tanki srpovi liče na vlati trave na vetru a njena transpozicija travki u metalu podseća na kose. Biljke sa oštrim metalnim ivicama preuzimaju funkciju srpa, a zgusnuto poređani srpovi i kose se transformišu u travu i pupoljke. Prethodni radovi iz ciklusa Vrt referisali su na ciklus života i smrti, ponavljanje i menjanje, ponovno rođenje, individualni rast i razvoj. Nada Kažić izložbom zaokružuje do sada najličnije poglavlje u svom dugogodišnjem traganju za tajnim govorom trava- rekla je Cerovićeva.

Bogata izlagačka aktivnost

Nada Kažić je rođena 1963. godine u Nikšiću, diplomirala je na Likovnom odseku Više pedagoške škole. Članica je Udruženja likovnih umetnika Crne Gore (ULUCG), a tokom dosadašnje karijere izlagala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj rad.