NIKO SE NE RAĐA, A ŽIVOT TRAJE VEKOVIMA: Predstavljena knjiga o Svetoj Gori Atonskoj, novinara "Novosti" Borisa Subašića
LUTAJUĆI pešice s kraja na kraj Svete Gore Atonske, Boris Subašić, novinar "Večernjih novosti" spoznavao je njen fizički zemljopis, a u susretima s ljudima njenu duhovnu geografiju. Tako je nastajala i knjiga "Po Svetoj Gori Atonskoj: Putovanje za svetlom Preobraženja" koju je objavio "Službeni glasnik".
- Svi ljudi koji se nađu na Svetoj Gori imaju potrebu da napišu svoje utiske, ali Subašićeva knjiga je drugačija - rekao je urednik Petar Arbutina na jučerašnjoj konferenciji za štampu. - Sveta Gora je mesto gde se niko ne rađa a život traje vekovima.
U Subašićevim pričama čitaoci otkrivaju da Sveta Gora nisu samo carski manastiri s predivnim freskama, ikonama i zlatnim i srebrnim ukrasima koji sjaje u polutami hramova ispunjenih mirisom egzotičnih aroma tamjana. Te zgrade i zidine su raskošni spomenici zemaljske moći njihovih ktitora. Njihov kamen može da odoleva vekovima, čak i kada ih ljudi napuste. Ipak, bez ljudi, oni su ništa.
- Razgovarao sam sa mnogo ljudi koji su bili na Atosu i svi su mi rekli da su imali utisak da tamo vreme stoji - kaže Mirko Radonjić, novinar i publicista. - Subašić se ne slože sa tim. On otkriva da se Sveta Gora neprestano menja i da na nju veoma utiču istorijski događaji iz "spoljnog" sveta. To u knjizi prikazuje kroz neke anegdotske situacije.
Miris duhovnih cvetova
- Sveta Gora su sve njene boje, mirisi, tišine i zvukovi, utisci koji preplavljuju poklonika dok hoda šumama i kršem, a više od svega njegov unutrašnji dijalog. Miris svetogorskih duhovnih cvetova budi neodoljivu žudnju da se vratite, iznova se sretnete licem u lice s Atosom i prepoznate sopstveno lice u njegovom - navodi Subašić.
Kao i u njegovim prethodnim knjigama "Putnik po Svetoj Gori", "Idi za sobom: Tragovima srpskih putnika po stazama Svete zemlje" i "Put u Nigde", centralna ličnost je Sveti Sava koji je na Atosu postao mudriji, mirotvorniji, ali ga je napustio i doneo Srbiji mnoga dobra, pomirio braću.
- Sveti Sava je ostavio zaveštanje da patrijarh može da bude onaj ko je išao njegovim putem i upoznao svet - rekao je Subašić. - Jedino što je na Atosu nepromenjivo jeste njegova neobjašnjiva snaga kojom privlači ljude koji žude za Bogom, na različite načine. Neki dolaze da bi postali monasi, neki kao hodočasnici, a treći kao radoznalci često i ne verujući da je ovo planinsko poluostrvo po nečemu posebno. Svako od njih se tamo suočava i s onim što traži i s onim od čega beži. Kroz sopstvena iskušenja putnik po Svetoj Gori, kojim god putem da ide, sreće svoje nade i strahove, anđele i demone. Na Svetoj Gori ostaje deo čoveka koji ga neprestano doziva da se vrati.
