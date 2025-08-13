Kultura

POČIVAĆE PORED SVOG SINA: Sahranjen poznati glumac

Novosti online

13. 08. 2025. u 19:43

RUSKI glumac Ivan Krasko, koji je preminuo u 95. godini života, sahranjen je na groblju u selu Komarovo kod Sankt Peterburga.

ПОЧИВАЋЕ ПОРЕД СВОГ СИНА: Сахрањен познати глумац

Foto: Shutterstock

Krasko je sahranjen pored svog sina Andreja.

Na sahrani je bilo više od 100 ljudi.

