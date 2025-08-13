POČIVAĆE PORED SVOG SINA: Sahranjen poznati glumac

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom dobio je pitanje da prokomentariše izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića, koji je rekao da je u interesu celog regiona da se što pre krene ka evropskom putu, a da tu vidi i pridruživanje Srbije NATO-u.