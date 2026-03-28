MLADIĆ (29) NOŽEM ISKASAPIO DVOJICU STARIJIH MUŠKARACA: Užas u Novom Pazaru - Bore im se za život
MLADIĆ E. S, star 29 godina, naneo je protekle noći u Novom Pazaru ubodne rane u predelu grudi i stomaka dvojici drugih muškaraca starih 37 i 43 godine.
Kod njega je pronađen nož, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Jedan od povređenih muškaraca nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru.
Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni međusobni odnosi između učesnika.
(Tanjug)
