MLADIĆ (29) NOŽEM ISKASAPIO DVOJICU STARIJIH MUŠKARACA: Užas u Novom Pazaru - Bore im se za život

MLADIĆ E. S, star 29 godina, naneo je protekle noći u Novom Pazaru ubodne rane u predelu grudi i stomaka dvojici drugih muškaraca starih 37 i 43 godine.

Z. Grumić

Kod njega je pronađen nož, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Jedan od povređenih muškaraca nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni međusobni odnosi između učesnika.

(Tanjug)

