Zločin

MLADIĆ (29) NOŽEM ISKASAPIO DVOJICU STARIJIH MUŠKARACA: Užas u Novom Pazaru - Bore im se za život

28. 03. 2026. u 11:38

MLADIĆ E. S, star 29 godina, naneo je protekle noći u Novom Pazaru ubodne rane u predelu grudi i stomaka dvojici drugih muškaraca starih 37 i 43 godine.

МЛАДИЋ (29) НОЖЕМ ИСКАСАПИО ДВОЈИЦУ СТАРИЈИХ МУШКАРАЦА: Ужас у Новом Пазару - Боре им се за живот

Z. Grumić

Kod njega je pronađen nož, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Jedan od povređenih muškaraca nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni međusobni odnosi između učesnika.

(Tanjug)

KRV BILA SVUDA PO SEDIŠTIMA, AUTO POTPUNO UNIŠTENO: Svi detalji stravičnog udesa Branka Babića na Begaljičkom brdu (VIDEO)
KRV BILA SVUDA PO SEDIŠTIMA, AUTO POTPUNO UNIŠTENO: Svi detalji stravičnog udesa Branka Babića na Begaljičkom brdu (VIDEO)

Poznati srpski biznismen Branko Babić, u javnosti prepoznatljiv i kao "kralj obrva", doživeo je tešku saobraćajku na auto-putu usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su otežali vožnju. Stravičan udes dogodio se juče na Begaljičkom brdu, u smeru ka Beogradu, kada je vozilo u kojem se nalazio izletelo sa puta i zakucalo se u zaštitnu ogradu, dok su svi detalji dospeli do javnosti.

29. 03. 2026. u 08:44

POLICIJA DANAS ISPITUJE PRIVILIGOVANE STUDENTE: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofskom fakultetu
POLICIJA DANAS ISPITUJE "PRIVILIGOVANE" STUDENTE: Dovode se u vezu sa bezbednosnim propustima na Filozofskom fakultetu

Policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

29. 03. 2026. u 08:13

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: "Dvaput sam prebio Čaka Norisa!"