MLADIĆA UBILA STRUJA: Vatrogasci zatekli jeziv prizor na krovu napuštenog vagona kod Pančevačkog mosta
MLADIĆ (25) poginuo je u nedelju, kada ga je na vagonu kod Pančevačkog mosta prema nezvaničnim informacijama udarila struja.
Vatrogasci su nakon dolaska na mesto nesreće zatekli jezivu scenu. Nepomično telo mladića nalazilo se na krovu napuštenog vagona iznad koga su vidljive žice pod naponom.
Mladić je prema nezvaničnim saznanjima zadobio jezive povrede od kojih je preminuo na mestu nesreće.
Istraga je u toku, prenosi Telegraf.
