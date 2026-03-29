ZAPALIO SE SUPERMARKET NA LEDINAMA: Zaposleni i kupci odmah istrčali napolje

VELIKI požar izbio je u prodavnici u Surčinskoj ulici.

Zaposleni i kupci su odmah napustili objekat, a veliki dim se vidi iz daljine, prenosi Blic.

Vatrogasne ekipe su sada na terenu i u toku je gašenje požara.

Za sada nije poznato da li ima povređenih i kolika je materijalna šteta.

