POGLEDAJE SNIMAK HAPŠENJA BLOKADERA-HULIGANA: Napali Vukašina Đokovića, imali hladno oružje i vozili drogirani! (VIDEO)

PRIPADNJICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsili četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave zbog bezobzirnog ponašanja.

Novosti

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje policija je uhapsila A. G. (31), N. M. (35), M. O. (50) i Z. Z. (51), dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave za drsko i bezobzirno ponašanje, od kojih će protiv jedne biti podneta prekršajna prijava i zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštio je MUP.

Osumnjičeni se terete da su danas, u 12.20 časova u Ratarima napali muškarca iz Novog Sada, naneli mu povrede zadavši mu više udaraca, polomili mu retrovizore na automobilu i sipali mu ulje na kočione diskove automobila.

Pretresom osumnjičenih i njihovih vozila policijski službenici su pronašli i oduzeli metalnu teleskopsku palicu, pet biber-sprejeva, dva metka nepoznatog kalibra, kapu "fantomku" i devet ručnih radio-stanica. A. G, N. M, M. O. i Z. Z. je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

Novosti

Osumnjičeni za izvršenje prekršaja biće procesuirani u skraćenom prekršajnom postupku i oni će danas biti privedeni dežurnom sudiji za prekršaje, dok je jednom određeno zadržavanje do 24 sata zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Novosti

Podsetimo, blokaderi su danas, u selu Ratari u Smederevskoj Palanci, mučki napali Vukašina Đokovića, aktivistu SNS-a, a sada su privedeni napadči na njega i to njih petnaestorica!