IZVRŠEN PRETRES STANA BLOKADERA KOJI JE POTEGAO PIŠTOLJ: Nađena specijalna drobilica sa tragovima droge
TOKOM pretresa stana Slobodana Divca iz Bajine Bašte, koji je danas potegao pištolj na članove Srpske napredne stranke, pronađena je drobilica sa tragovima marihuane!
Kako saznajemo, pretres je izvršen po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu.
- Izvršen je pretres stana i drugih prostorija i tom prilikom je u stanu pronađena jedna drobilica sa tragovima biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Navedeni predmet privremeno oduzet - navodi izvor.
Kako smo već pisali, Slobodan Divac potegao je danas pištolj na članove SNS. Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.
Preporučujemo
UDES NA DORĆOLU: Jedna osoba povređena, Hitna pomoć primila preko 100 poziva
30. 03. 2026. u 07:16
ZAPALIO SE SUPERMARKET NA LEDINAMA: Zaposleni i kupci odmah istrčali napolje
29. 03. 2026. u 17:46
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
