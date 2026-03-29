Hapšenja i istraga

IZVRŠEN PRETRES STANA BLOKADERA KOJI JE POTEGAO PIŠTOLJ: Nađena specijalna drobilica sa tragovima droge

В.Н.

29. 03. 2026. u 19:04

TOKOM pretresa stana Slobodana Divca iz Bajine Bašte, koji je danas potegao pištolj na članove Srpske napredne stranke, pronađena je drobilica sa tragovima marihuane!

ИЗВРШЕН ПРЕТРЕС СТАНА БЛОКАДЕРА КОЈИ ЈЕ ПОТЕГАО ПИШТОЉ: Нађена специјална дробилица са траговима дроге

Foto: Printscreen

Kako saznajemo, pretres je izvršen po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu.

- Izvršen je pretres stana i drugih prostorija i tom prilikom je u stanu pronađena jedna drobilica sa tragovima biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Navedeni predmet privremeno oduzet - navodi izvor.

Kako smo već pisali, Slobodan Divac potegao je danas pištolj na članove SNS. Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.

Preporučujemo

Pročitajte više

POGLEDAJE SNIMAK HAPŠENJA BLOKADERA-HULIGANA: Napali Vukašina Đokovića, imali hladno oružje i vozili drogirani! (VIDEO)
PRIPADNJICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsili četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja, dok će protiv 11 osoba biti podnete prekršajne prijave zbog bezobzirnog ponašanja.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

