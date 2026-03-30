UDES NA DORĆOLU: Jedna osoba povređena, Hitna pomoć primila preko 100 poziva
U TOKU protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.
Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.21 sat, u Ulici Cara Dušana na Starom gradu, a povređena osoba je prevezena u Urgentni centar.
Tokom noći je Hitna pomoć odgovorila na 105 poziva građana, od kojih je 12 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)