UDES NA DORĆOLU: Jedna osoba povređena, Hitna pomoć primila preko 100 poziva

U TOKU protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.21 sat, u Ulici Cara Dušana na Starom gradu, a povređena osoba je prevezena u Urgentni centar.

Tokom noći je Hitna pomoć odgovorila na 105 poziva građana, od kojih je 12 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.

