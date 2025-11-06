Zločin

DEVOJKA NOŽEM NAPALA POLICAJCA, ON U SAMOODBRANI PUCAO: Užas u Beogradu

В.Н.

06. 11. 2025. u 07:33

POLICAJAC je ranio devojku (24) koja je nožem nasrnula na njega na ulazu u Policijsku stanicu Savski venac.

Z. Grumić

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio rano jutros na stepeništu, na samom ulazu u PS Savski venac.

- Ona je nožem napala policajca koji je bio na stepeništu. Policajac je pokušavao da je smiri, ali to nije dopiralo do nje. U više navrata je pokušala da ga izbode nožem. Prilikom otimanja noža policajac je pao i tom prilikom je povređen - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Policajac je, kako saznajemo, u samoodbrani od pomahnitale devojke bio prinuđen da puca.

- Kako bi se odbranio od devojke koja je nožem nasrtala na njega rešena da ga izbode, policajac je bio prinuđen da izvadi pištolj i da puca. Ranio je u nogu. Devojka je odmah prevezena na VMA gde joj se ukazuje pomoć - rekao je izvor.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se svi detalji napada.

(Informer)

