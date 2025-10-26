IZBODENA DVOJICA MLADIĆA U ČAČKU: Jedan životno ugrožen
NOĆAS, oko jedan sat posle ponoći, u tuči, koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta u Ulici vojvode Stepe dva mladića zadobila su ubodne rane nanete nožem. Povređeni su odmah prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku, a jedan od njih je životno ugrožen.
Iz čačanske bolnice saopšteno je da su u Urgentno-prijemnu službu primljena dva mlađa muškarca.
- Nakon sinoćnjeg incidenta, u bolnicu su primljena dva pacijenta sa ubodnim ranama. Jedan pacijent starosti 20 godina primljen je u teškom opštem stanju, a nakon inicijalne dijagnostike smešten je u jedinicu intenzivne. Drugi, devetnaestogodišnji pacijent primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima. U toku je njegova dijagnostika – navodi se u saopštenju iz bolnice.
Prema nezvaničnim informacijama, mladići su deo večeri proveli u poznatom čačanskom lokalu, gde su sreli i napadača. Posle razmenjenih žustrih reči, izašli su ispred ugostiteljskog objekta, gde je započeta tuča. Napadač je u jednom trenutku izvadio nož i zadao je više ubodnih rana dvojici mladića.
Preporučujemo
PROLETEO KROZ CRVENO I UBIO CELU PORODICU: Novi detalji stravične saobraćajne nesreće
26. 10. 2025. u 08:44
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)