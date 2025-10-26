Zločin

IZBODENA DVOJICA MLADIĆA U ČAČKU: Jedan životno ugrožen

В.Илић

26. 10. 2025. u 11:44

NOĆAS, oko jedan sat posle ponoći, u tuči, koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta u Ulici vojvode Stepe dva mladića zadobila su ubodne rane nanete nožem. Povređeni su odmah prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku, a jedan od njih je životno ugrožen.

ИЗБОДЕНА ДВОЈИЦА МЛАДИЋА У ЧАЧКУ: Један животно угрожен

Foto: V. I.

Iz čačanske bolnice saopšteno je da su u Urgentno-prijemnu službu primljena dva mlađa muškarca.

- Nakon sinoćnjeg incidenta, u bolnicu su primljena dva pacijenta sa ubodnim ranama. Jedan pacijent starosti 20 godina primljen je u teškom opštem stanju, a nakon inicijalne dijagnostike smešten je u jedinicu intenzivne. Drugi, devetnaestogodišnji pacijent primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima. U toku je njegova dijagnostika – navodi se u saopštenju iz bolnice.

Prema nezvaničnim informacijama, mladići su deo večeri proveli u poznatom čačanskom lokalu, gde su sreli i napadača. Posle razmenjenih žustrih reči, izašli su ispred ugostiteljskog objekta, gde je započeta tuča. Napadač je u jednom trenutku izvadio nož i zadao je više ubodnih rana dvojici mladića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVO KOLIKA KAZNA ČEKA VOZAČA AUDIJA: Usmrtio tročlanu porodicu na Novom Beogradu
Hapšenja i istraga

0 3

EVO KOLIKA KAZNA ČEKA VOZAČA "AUDIJA": Usmrtio tročlanu porodicu na Novom Beogradu

SAOBRAĆAJNE nesreće se događaju iznenada i nose velike žrtve te je baš zbog toga važno da se strogo poštuju svi propisi, kao i da se ponekad ne uradi čak ni nešto što je dozvoljeno, izjavio je saobraćajni veštak i profesor na Saobraćajnom fakultetu Boris Antić i dodao da je alkohol jedan od uticajnijih elemenata koji doprinosi nesrećama u saobraćaju.

26. 10. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora