HOROR U ČAČKU: Telo u stanu bilo nedeljama
STANARI zgrade u Ulici episkopa Nikifora Maksimovića u Čačku obavestili su nadležne službe nakon što se iz jednog stana počeo širiti nesnosan miris. Posumnjali su na smrtni slučaj, što je potvrđeno kada su policija i vatrogasci, po prijavi u sredu uveče, obili vrata i zatekli telo muškarca u fazi raspada.
Kako navode stanari, vlasnik stana nije u zemlji, a prostor do sada nije očišćen niti je izvršena dezinfekcija. Smrad se i dalje širi celom zgradom, a pokušaji da se problem prijavi različitim službama nisu dali rezultat - svuda su im, kako kažu, rekli da nisu nadležni.
Stanari upozoravaju da takva situacija predstavlja rizik po zdravlje svih koji tu žive i apeluju na nadležne da hitno reaguju.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
