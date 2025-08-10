Zločin

HOROR U ČAČKU: Telo u stanu bilo nedeljama

Dragana Matović

10. 08. 2025. u 15:41

STANARI zgrade u Ulici episkopa Nikifora Maksimovića u Čačku obavestili su nadležne službe nakon što se iz jednog stana počeo širiti nesnosan miris. Posumnjali su na smrtni slučaj, što je potvrđeno kada su policija i vatrogasci, po prijavi u sredu uveče, obili vrata i zatekli telo muškarca u fazi raspada.

Foto V. Ilić

Kako navode stanari, vlasnik stana nije u zemlji, a prostor do sada nije očišćen niti je izvršena dezinfekcija. Smrad se i dalje širi celom zgradom, a pokušaji da se problem prijavi različitim službama nisu dali rezultat - svuda su im, kako kažu, rekli da nisu nadležni.

Stanari upozoravaju da takva situacija predstavlja rizik po zdravlje svih koji tu žive i apeluju na nadležne da hitno reaguju.

