OD OSUĐENE DO SVEDOKA: Zbog ubistva Šuše biće saslušana žena, koja je osumnjičenog za ubistvo vozila do granice
DANIJELA Zdravković, koja je prvobitno bila sumnjičena za pomaganje sada optuženima za teško ubistvo Milana Šuše 17.2.2024. godine Sanjinu Štiliću i Branku Savoviću, biće saslušana kao svedok u postupku koji se protiv njih vodi u Višem sudu u Beogradu.
Više tužilaštvo je nju sumnjičilo da je posle ubistva Štilića vozila do granice sa BiH, a tužilac Željko Jovanović je na jučerašnjem suđenju rekao da je ona bila obuhvaćena u inicijalnoj istrazi, ali da je pri kraju istrage postupak prema njoj razdvojen, a predmet ustupljen Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. U međuvremenu, kako saznajemo, Danijeli Zdravković je u Drugom osnovnom sudu izrečena prvostepena presuda, kojom je zbog ovoga dela osuđena za pomoć učioniocu posle krivičnog dela i izrečena joj je uslovna kazna od godinu dana zatvora sa rokom provere od tri godine. Predmet je sada po žalbi u Višem sudu u Beogradu.
Inače, na današnjem suđenju Savoviću, a Štiliću u odsustvu, jer je u bekstvu, trebalo je iskaz da Šušina supruga Nataša Savić, ali je ostala pri svemu rečenom u istrazi, a sada niko za nju nije imao nijedno pitanje. Međutim, ona je imala pitanje - šta se dešava sa Danijelom Zdravković?
Drugi svedok Dušan Vojinović, vlasnik rentakar agencije u Pančevu od koje je iznajmljeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno u praćenju Šuše i prilikom njegovog ubistva, prepoznao je Savovića u sudnici kao čoveka koji je iznajmio vozilo.
- Došao je da iznajmi auto i nije imao lični dokument kod sebe, pa je pitao da li može majka da mu slika i pošalje, a na kraju mi je preko vibera sliku tog njegovog dokumenta prosledio neki čovek, mislim da se Đorđe zove i ja sam mu iznajmio auto. Nekoliko puta je produžavao najam - kazao je Vojinović.
Treći svedok policajac Branislav Bjeletić ispričao je da su dobili podatak da su osobe koje su počinile ubistvo iznajmili stan u Borči.
- Ćerka vlasnika stana nam je otključala i rekla da momci nisu platili, da je ona čistila apartman i našla jednu torbu, koja je ostala i spustila je u njihov kafić u prizemlju, ako se možda pojave. U stanu nismo nikoga zatekli, niti smo našli išta od predmeta krivičnog dela. Stan je bio očišćen - rekao je policajac.
Komentari (0)