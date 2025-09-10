SAVOVIĆ NE PRIZNAJE KRIVICU: Suđenje za ubistvo Milana Šuše u Zemunu
BRANKO Savović, koji je sa Sanjinom Štilićem optužen za teško ubistvo u saizvršilaštvu Milana Šuše ispred njegove kuće u Zemunu 17.2.2024. godine, negirao je danas krivicu na suđenju u Višem sudu u Beogradu. On nije želeo da iznese odbranu, nego je rekao da će se još uvek braniti ćutanjem.
Optuženom Štiliću se sudi u odsustvu, jer je u bekstvu.
Sud je odbio predlog Savovićevog branioca da ga pusti iz pritvora. Advokat je tvrdio da nema nesumnjivih dokaza da je Savović uopšte počinio krivično delo za koje je optužen. Viši tužilac Željko Jovanović je naveo da je dovoljno da postoji osnovana sumnja, da je optužnica potvrđena u sudu, a jedino se pritvorom može obezbediti nesmetano vođenje postupka.
Inače, Savović je u martu pravosnažno osuđen za izazivanje opšte opasnosti na četiri i po godine zatvora, a prvostepeno mu je sudio Viši sud u Pančevu.
Kako okrivljeni nije iznosio odbranu suđenje je kratko trajalo i na sledećem u oktobru će biti saslušano prvih pet svedoka. Savović je na današnji pretres došao u pocepanim farmericama, što je sudsko veće tek na kraju primetilo, pa ga je sudija Dragan Martinović opomenuo da će ako sledeći put dođe tako obučen biti udaljen iz sudnice.
