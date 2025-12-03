NADROGIRAN HTEO DA VOZI AUTOBUS PUN DECE NA PREDSTAVU: U organizmu mu pronađena enormna količina narkotika
PRIPADNICI Policijske uprave za grad Beograd - Uprave saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja vozača autobusa N. P. (40) koji je danas oko 12 časova trebalo da prevozi učenike trećeg razreda Osnovne škole „Ujedinjene nacije" od pomenute škole do "Teatra Vuk" u Bulevaru kralja Aleksandra.
Prilikom kontrole utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - kanabis, opijati, amfetamin i benzodiazepin, zbog čega je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je podneta prekršajna prijava. Organizator prevoza obezbedio je drugog vozača koji je ispunjavao uslove za obavljanje organizovanog prevoza dece.
Od početka godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je oko 9.300 ekskurzija i drugih vidova organizovanog prevoza dece, a pripadnici saobraćajne policije izvršili su kontrolu više od 13.000 autobusa, odnosno vozača. Tom prilikom, zbog utvrđenih nepravilnosti iz saobraćaja je isključeno 14 autobusa i 37 vozača.
Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbednosti dece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda. Uprkos svakodnevnim apelima i porastu broja poginulih u saobraćaju, u prethodnom periodu zabeleženi su neprihvatljivi slučajevi neodgovornosti vozača.
Napominjemo da će pripadnici saobraćajne policije dodatno pooštriti kontrole organizovanog prevoza dece, a svaki oblik ugrožavanja bezbednosti biće sankcionisan u skladu sa zakonom.
Ujedno pozivamo sve prevoznike da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nad zaposlenima.
Preporučujemo
UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG NASILNIČKOG PONAŠANjA: Maltretirali dvojicu maloletnika
03. 12. 2025. u 21:31
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)