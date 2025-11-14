Nesreće

"DANAS NIJE BILO PREPORUČLJIVO LETETI, POSEBNO NE PAJPEROM" Pilot o avionskoj nesreći u Subotici

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 11. 2025. u 20:02 >> 20:09

SPORTSKA letelica tipa Pajper srušila u blizini aerodroma Bikovo, a prema zvaničnim informacijama stradao je kopilot Z. S. (30) iz Bajše, dok su vatrogasci-spasioci iz olupina izvukli povređenog pilota K. F. (24), rodom iz Bajmoka, koji je prevezen u bolnicu u Subotici.

Foto MUP

Prema nezvaničnim informacijama, osim policijskog i uviđaja koji obavlja Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, sutra će uviđaj obaviti Direktorat za vazduhoplovstvo.

Kako "Blic" saznaje, pilot je uredno prijavio spuštanje aviona na aerodrom, ali se nešto dogodilo zbog čega se letelica srušila.

Kako je za "Blic" rekao pilot, inače član Aero kluba u Subotici, "danas nije bilo preporučljivo leteti, naročito avionom kao što je "Pajper" zbog niske oblačnosti i magle.

Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

Očekuje se više detalja nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

(Blic.rs)

Tenis
Fudbal
