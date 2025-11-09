Nesreće

JEDNA OSOBA POGINULA, OSMORO POVREĐENO: Direktan sudar autobusa i automobila kod Obrenovca

V.N.

09. 11. 2025. u 08:04 >> 08:09

JEDNA osoba je poginula, a osmoro je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca.

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, ОСМОРО ПОВРЕЂЕНО: Директан судар аутобуса и аутомобила код Обреновца

Novosti

U direktnom sudaru autobusa i automobila život je izgubio vozač automobila, a povređene je Hitna pomoć prebacila u Urgentni centar.

U toku je uviđaj.

(Pink)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EDITIN DEČKO ODAVNO JE POZNAT JAVNOSTI: Zbog ubistva svoje devojke pokušao je otmicu

EDITIN DEČKO ODAVNO JE POZNAT JAVNOSTI: Zbog ubistva svoje devojke pokušao je otmicu