JEDNA OSOBA POGINULA, OSMORO POVREĐENO: Direktan sudar autobusa i automobila kod Obrenovca
JEDNA osoba je poginula, a osmoro je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca.
U direktnom sudaru autobusa i automobila život je izgubio vozač automobila, a povređene je Hitna pomoć prebacila u Urgentni centar.
U toku je uviđaj.
(Pink)
Uskoro opširnije
