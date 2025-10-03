AUTO POKOSIO BAKU DOK JE UNUKU VODILA U MUZIČKU ŠKOLU: Žena s povredama glave hitno prevezena u Urgentni centar

U BEOGRADU su se danas, tokom popodnevnog špica, dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima je jedna starija žena povređena teže, a jedna osoba lakše.

Na Bulevaru kralja Aleksandra, kod broja 61, oborena je žena stara 71 godinu. Nesreća se dogodila dok je prelazila ulicu sa unukom, koju je vodila u muzičku školu. Povređena žena zadobila je povredu glave i Hitna pomoć je odmah prevezla u Urgentni centar. Dete, srećom, nije povređeno.

Nedugo zatim, preko puta Beogradskog sajma, dogodio se sudar kada je autobus udario u putnički automobil od pozadi. Vozač automobila je zadobio lakše povrede, dok u autobusu u trenutku nezgode nije bilo putnika. Kako se saznaje, autobus je vozio državljanin Pakistana.

Policija je obavila uviđaj, a u oba slučaja okolnosti koje su dovele do nezgoda se utvrđuju.

Apelujemo da sve učesnike u saobraćaju, naročito za pešake da budu maksimalno koncentrisani na ulici zbog smanjene vidljivosti.

