Nesreće

AUTO POKOSIO BAKU DOK JE UNUKU VODILA U MUZIČKU ŠKOLU: Žena s povredama glave hitno prevezena u Urgentni centar

V.N.

03. 10. 2025. u 18:13

U BEOGRADU su se danas, tokom popodnevnog špica, dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima je jedna starija žena povređena teže, a jedna osoba lakše.

АУТО ПОКОСИО БАКУ ДОК ЈЕ УНУКУ ВОДИЛА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ: Жена с повредама главе хитно превезена у Ургентни центар

CK Požarevac

Na Bulevaru kralja Aleksandra, kod broja 61, oborena je žena stara 71 godinu. Nesreća se dogodila dok je prelazila ulicu sa unukom, koju je vodila u muzičku školu. Povređena žena zadobila je povredu glave i Hitna pomoć je odmah prevezla u Urgentni centar. Dete, srećom, nije povređeno.

Nedugo zatim, preko puta Beogradskog sajma, dogodio se sudar kada je autobus udario u putnički automobil od pozadi. Vozač automobila je zadobio lakše povrede, dok u autobusu u trenutku nezgode nije bilo putnika. Kako se saznaje, autobus je vozio državljanin Pakistana.

Policija je obavila uviđaj, a u oba slučaja okolnosti koje su dovele do nezgoda se utvrđuju.

Apelujemo da sve učesnike u saobraćaju, naročito za pešake da budu maksimalno koncentrisani na ulici zbog smanjene vidljivosti.

(Telegraf)

BONUS VIDEO

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)
Zločin

0 2

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, operativnim radom na rasvetljavanju krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 30. septembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji, uhapsili su L. M. (1997), N. N. (1992) i D. L. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

04. 10. 2025. u 14:51

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge
Zločin

0 0

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička stedstva i određena količina različite opojne droge.

04. 10. 2025. u 13:42

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja