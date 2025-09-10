Nesreće

TINEJDŽER POGINUO U JEZIVOJ NESREĆI: Prevrnuo se traktor u kom je bio - mladić preminuo na licu mesta

В. Н.

10. 09. 2025. u 17:55

TINEJDžER (17) stradao je jutros kada se prevrnuo traktor u kom je bio u selu Zemanica kod Leposavića.

Foto: D. N.

Policija je o nesreći obaveštena oko 11 časova.

Hitna pomoć konstatovala je smrt mladića koji je podlegao povredama.

Tužilac je odlučio da se ne radi obdukcija, već da telo dečaka ostane kod porodice, dodaju u policiji.

(Kosovo online)

