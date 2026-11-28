NUDIO PARE POLICIJI, ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Uhapšen F.M. (33) zbog davanja mita
BEOGRADSKA policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila F. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
Kako se sumnja, on je juče, nakon što je zaustavljen od strane policijskih službenika, njima ponudio novac da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne izvrše službenu radnju koju bi morali da izvrše, odnosno da ga ne sprovedu do službenih prostorija i ne obaveste organizacione jedinice koje su za njim raspisale potrage, saopšteno je iz MUP-a.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
U akciji borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.
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