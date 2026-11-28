BEOGRADSKA policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila F. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

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Kako se sumnja, on je juče, nakon što je zaustavljen od strane policijskih službenika, njima ponudio novac da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne izvrše službenu radnju koju bi morali da izvrše, odnosno da ga ne sprovedu do službenih prostorija i ne obaveste organizacione jedinice koje su za njim raspisale potrage, saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

U akciji borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.