UBISTVO U KRUŠEVCU: Posle svađe metalnom šipkom nasmrt pretukao stanodavca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su R. M. (70) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
On se sumnjiči da je sinoć, u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom njemu naneo povrede po telu od kojih je preminuo.
Viši javni tužilac je naložio obdukciju nakon koje će biti poznati svi detalji.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
(Telegraf)
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