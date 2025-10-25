Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: U kući na Zvezdari pronađen arsenal oružja - Snajperi, hekleri, automatske puške...

З. Ускоковић

25. 10. 2025. u 10:22

KAKO "Novosti" saznaju noćas je na Zvzedari, u ulici Mite Ružića, pronađen pravi arsenal oružja.

Policija je pronašla 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolje, heklere, municiju...

Oružje je bilo sakriveno u tri bureta u jednom podrumu. Prema nezvaničnim saznanjima priveden je mladić (28). 

