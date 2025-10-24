SASLUŠAN BLOKADER KOJI JE PUCAO U MILANA BLAGOJEVIĆA ISPRED SKUPŠTINE: Terete ga za tri krivična dela
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je blokader Vladan Anđelković (70) zbog postojanja osnova sumnje da je u sredu ispred Doma Narodne Skupštine pokušao da ubije Milana Blagojevića ispalivši u njega više projektila iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi, koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.
Osumnjičeni blokader se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložillo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.
Naredbom o sprovođenju istrage Anđelković se tereti za tri krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.
Postoje osnovi sumnje da je on 22. oktobra oko 10:15 časova došao ispred Doma Narodne Skuštine, ušao u jedan od šatora i iz pištolja marke "melior" u pravcu Blagojevića, koji je ušao za njim u šator i rekao, "šta radite, kako ulazite tako bez poziva", ispalio više projektila. Blagojević je tada zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.
Nakon što se oštećeni zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom, koji je poneo sa sobom u plastičnom kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena zapalio. Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja automobila, koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Narodne Skupštine.
