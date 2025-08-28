SAZNAJEMO: Sudije za prethodni postupak omašile - Određen pritvor za nasilničko ponašanje
KAKO nezvanično saznajemo, usvojene su žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i određen je pritvor nasilnicima koji su prethodnih dana vršili nasilje prema policajcima na neprijavljenim javnim skupovima.
Ovim odlukama oborena su rešenja sudija za prethodni postipak Višeg suda u Beogradu, koje su prethodno nasilnike pustile na slobodu.
Pritvor je, kako saznajemo, određen Vladimiru M. (40) jer je napao načelnika JZO, Marku M. (39) poznatom tviterašu pod imenom Kristal Met Dejmon, jer je napadao policajce , kao i Veljku M. (27) jer je šutirao načelnika PS Voždovac.
Pritvori su im po žalbi VJT u Beogradu određeni da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da ne bi uticali na svedoke.
Odluke o preinačenju je donelo krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu i zakucalo kolege - sudije za prethodni postupak koje su nasilnicima prethodno odbile da odrede pritvore, pametujući nešto o kvalifikacijama krivičnih dela za šta uopšte nisu nadležne.
BONUS VIDEO:
Separatista Žarko Bogosavljević poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)