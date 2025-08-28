SAZNAJEMO: Sudije za prethodni postupak omašile - Određen pritvor za nasilničko ponašanje

KAKO nezvanično saznajemo, usvojene su žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i određen je pritvor nasilnicima koji su prethodnih dana vršili nasilje prema policajcima na neprijavljenim javnim skupovima.

Foto: Profimedia

Ovim odlukama oborena su rešenja sudija za prethodni postipak Višeg suda u Beogradu, koje su prethodno nasilnike pustile na slobodu.

Pritvor je, kako saznajemo, određen Vladimiru M. (40) jer je napao načelnika JZO, Marku M. (39) poznatom tviterašu pod imenom Kristal Met Dejmon, jer je napadao policajce , kao i Veljku M. (27) jer je šutirao načelnika PS Voždovac.

Pritvori su im po žalbi VJT u Beogradu određeni da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da ne bi uticali na svedoke.

Odluke o preinačenju je donelo krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu i zakucalo kolege - sudije za prethodni postupak koje su nasilnicima prethodno odbile da odrede pritvore, pametujući nešto o kvalifikacijama krivičnih dela za šta uopšte nisu nadležne.

