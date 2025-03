JOŠ ZEMALJA POTVRDILO UČEŠĆE NA EKSPO 2027 Vučić: "Mislim da ćemo stići do 140"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je najnovije informacije vezano za delegacije koje su potvrdile svoje učešće na EKSPO 2027.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Do sada je 86 zemalja potvrdilo učešće u Ekspu, a 60 u pisanoj formi. Što se specijalizovanog Ekspa tiše, oborićemo sve rekorde. Mislim da ćemo stići do 140. To bi bio fantastičan uspeh jedne male zemlje - naveo je on i dodao da je u Kazahstanu bilo 117.

Ranije danas, Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su svoje učešće na EKSPO Beograd 2027.