OVO JE TRASA NOVE SAOBRAĆAJNICE VOŽD KARAĐORĐE: U srcu Šumadije biće izgrađeno 48 mostova na novoj deonici

Nova saobraćajnica Vožd Karađorđe obuhvata 37 km od Malog Požarevca do Aranđelovca, sa planiranim mostovima i tunelima.

Koridori Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju procene uticaja za izgradnju državnog puta I reda Vožd Karađorđe, Sektor 3, koji obuhvata trasu od Malog Požarevca do Aranđelovca u ukupnoj dužini od gotovo 37 kilometara. Izradu studije potpisuje Hidroprojekt – saobraćaj d.o.o.

Predmet projekta je Sektor 3, koji se prostire od petlje Mali Požarevac na autoputu E-75, preko područja Sopota i Mladenovca, do Aranđelovca.

Trasa je podeljena na dve deonice.

Deonica 5 (29 km): počinje kod Malog Požarevca, prolazi istočno od Sopota i zapadno od Mladenovac, uz planirane petlje Mali Požarevac Jug, Vlaška i Mladenovac, i završava se kod Orašca.

Deonica 6 (7,9 km): nastavlja od Orašca ka jugu i završava se ulazom u Aranđelovac, uz petlju Orašac Jug i završnu kružnu raskrsnicu.

Nova saobraćajnica projektovana je za brzinu od 100 km/h, sa četiri saobraćajne trake (2+2), razdelnim pojasom i dodatnim trakama na usponima.

Na deonici je predviđeno ukupno 48 mostova, više nadvožnjaka i podvožnjaka za lokalne puteve, kao i servisne i atarske saobraćajnice za pristup parcelama.

Predviđena je i gradnja tunela Ravnice, dužine 420 metara, sa dve odvojene tunelske cevi za svaki smer kretanja.

U okviru koridora planirani su i parkinzi kod naselja Amerić i obostrano odmorište Markovačko jezero.

Na Sektoru 3, na trasi od Malog Požarevca do Aranđelovac, planirano je ukupno šest petlji. Postojeća petlja Mali Požarevac biće početna tačka povezivanja sa autoputem E-75, dok su duž trase predviđene nove petlje Mali Požarevac Jug, Vlaška i Mladenovac, koje omogućavaju vezu sa lokalnom i regionalnom putnom mrežom. Ključnu ulogu ima petlja kod Orašac, kao centralni čvor koji povezuje više sektora buduće saobraćajnice, dok se južnije planira i petlja Orašac Jug. Na samom ulazu u Aranđelovac predviđena je i završna kružna raskrsnica, koja povezuje novu trasu sa postojećim putevima.

Kuda prolazi trasa

Trasa državnog puta Vožd Karađorđe na Sektoru 3 počinje u zoni postojeće petlje Mali Požarevac na autoputu E-75, nakon čega se odvaja ka jugu, vodeći se koridorom zapadno od postojećeg puta i naselja.

Na teritoriji gradske opštine Sopot, saobraćajnica prolazi istočno od naseljenih zona, izbegavajući direktan prolazak kroz urbana jezgra, dok se dalje trasira između Sopota i Mladenovac, sa ciljem da poveže ova dva centra bez dodatnog opterećenja lokalnih ulica.

U nastavku, trasa se spušta ka području sela Vlaška i dalje ka zoni između više naselja i poljoprivrednih površina, gde je vođena tako da u što manjoj meri zahvati voćnjake, vinograde i postojeću parcelaciju.

Severno od Orašca formira se petlja koja povezuje različite pravce buduće saobraćajnice, nakon čega put menja pravac i nastavlja ka jugu, prateći prirodnu konfiguraciju terena.

U završnom delu, trasa ulazi na teritoriju opštine Aranđelovac, gde se završava kružnom raskrsnicom na ulazu u grad, povezujući se sa postojećom državnom putnom mrežom.

