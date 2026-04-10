SLOGA U ZEMUNU: Za vikend na programu 15. kolo KLS

Tri kola ostalo je do kraja ligaškog dela „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“, a ovog vikenda sedam mečeva 28. kola biće odigrano sutra, a jedan u ponedeljak.

G.Šljivić

Košarkaši kraljevačke Sloge sutra će gostovati ekipi Mladosti u Zemunu od 16 sati. Kraljevački „beli“ trenutno su na deobi četvrtog mesta na tabeli sa 17 pobeda i 10 poraza, dok su Zemunci na 14. poziciji do sada ostvarili 10 trijumfa uz 17 neuspeha i jš nisu prebrinuli brige oko opstanka.

U minulih 17 zvaničnih utakmica ove dve ekipe više uspeha imala je Mladost koja je 11 puta slavila, dok su igrači Sloge šest puta parket napuštali uzdignutih ruku.