Fudbal

TEŽAK UDARAC ZA BRIŽ: Povredio se jedan od najboljih

Aleksandar Ilić

10. 04. 2026. u 08:15

Golman Briža Simon Minjole povredio je tetivu leve noge i pauziraće nekoliko nedelja.

ТЕЖАК УДАРАЦ ЗА БРИЖ: Повредио се један од најбољих

FOTO: A. Ilić

Kako je saopštio belgijski klub, Minjole (38) će zbog povrede odsustvovati nekoliko nedelja, a to bi moglo da znači da neće više stajati među stative do kraja karijere. 

Iskusni golman je nedavno objavio da će se na kraju ove sezone penzionisati, a prema pisanju belgijskih medija, minimalne su šanse da se oporavi do sredine maja, kad se završava klupska sezona. 

Minjole je pre dolaska u Briž bio član Liverpula od 2013. do 2019. godine. Branio je i za Sanderlend i Sent Truden. 

Od 2011. do 2023. branio je 35 puta za reprezentaciju Belgije. 

