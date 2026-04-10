TEŽAK UDARAC ZA BRIŽ: Povredio se jedan od najboljih
Golman Briža Simon Minjole povredio je tetivu leve noge i pauziraće nekoliko nedelja.
Kako je saopštio belgijski klub, Minjole (38) će zbog povrede odsustvovati nekoliko nedelja, a to bi moglo da znači da neće više stajati među stative do kraja karijere.
Iskusni golman je nedavno objavio da će se na kraju ove sezone penzionisati, a prema pisanju belgijskih medija, minimalne su šanse da se oporavi do sredine maja, kad se završava klupska sezona.
Minjole je pre dolaska u Briž bio član Liverpula od 2013. do 2019. godine. Branio je i za Sanderlend i Sent Truden.
Od 2011. do 2023. branio je 35 puta za reprezentaciju Belgije.
