VIŠE OD 32.000 PRIJAVA DO DANAS U 11 ČASOVA: Neverovatan odziv za legalizaciju

В. Н.

09. 12. 2025. u 13:21

REPUBLIČKI geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je u 11 časova urađen novi presek prijava za legalizaciju na osnovu kog je utvrđeno da ima više od 32.000 prijava za legalizaciju.

ВИШЕ ОД 32.000 ПРИЈАВА ДО ДАНАС У 11 ЧАСОВА: Невероватан одзив за легализацију

Foto: D. Milovanović

U saopštenju navode da na jutjub nalogu za obuke "Svoj na svome" ima više od 215.000 pregleda.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je juče da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

(Tanjug)

