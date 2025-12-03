Ekonomija

SREBRO PRIVLAČI SVE VEĆU PAŽNJU KUPACA: Evo sa čime to ima veze

Predrag Stojković

03. 12. 2025. u 18:11

SREBRO privlači sve veću pažnju kupaca na svetskim tržištima, pre svega zato što je cena zlata ove godine drastično porasla, objavio je danas Blumberg.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Na to su prvenstveno uticale ekonomske mere administracije američkog predsednika Donalda Trampa, naročito u domenu carinske politike, što navodi investitore i centralne banke da posegnu za sigurnijom imovinom.

Oba plemenitog metala doživljavaju skok potražnje investitora, koji žele da se zaštite od političkih turbulencija, inflacije i slabosti valute.

Međutim, za razliku od zlata, srebro nije samo retko i lepo, već ima i mnogo korisnih svojstava, koja ga čine vrednom komponentom u nizu proizvoda.

Srebro je odličan električni provodnik koji se koristi u štampanim pločama i prekidačima, električnim vozilima i baterijama. Srebrna pasta je ključni sastojak u solarnim panelima, a ovaj metal se takođe koristi u premazima za medicinske uređaje.

Sa zalihama blizu najnižeg nivoa u istoriji i sve zainteresovanijim kupcima, postoji rizik od nestašice ponude tog plemenitog metala koja bi mogla da utiče na više industrija.

Trajno visoke cene su narušile profitabilnost industrijskih korisnika i potencijalno dovele do toga da srebrne komponente zamene drugim metalima.

Kao i zlato, srebro je i dalje popularan sastojak za izradu nakita i kovanica.

Kina i Indija ostaju glavni kupci srebra, zahvaljujući svojim ogromnim industrijskim bazama, velikom broju stanovnika i važnoj ulozi koju srebrni nakit igra u čuvanju vrednosti koje se prenose sa generacije na generaciju.

Vlade i kovnice novca takođe troše velike količine srebra za proizvodnju zlatnih poluga i drugih proizvoda.

Kao trgovačka imovina, mnogo je jeftinije od zlata po unci, što ga čini pristupačnijim malim investitorima, ali njegova cena ima tendenciju da se kreće naglije tokom rasta vrednosti plemenitih metala.

