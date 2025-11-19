NAJSKUPLJI STAN PRODAT ZA 1,8 MILIONA EVRA: Promet nekretnina u Srbiji u prvoj polovini 2025.
KVADRAT najskupljeg stana u Srbiji u prvom polugodištu ove godine prodat je po ceni od 9.805 evra u "Beogradu na vodi". Najveća suma je izdvojena za dom na istoj lokaciji i iznosila je 1,8 miliona evra. Kako je saopštio Republički geodetski zavod, u istom periodu došlo je i do nastavka umerenog rasta cena stanova od 5,78 odsto na godišnjem nivou.
Najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste opštine je garažno mesto sa najvećom cenom plaćeno 66.000 evra. Za najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u prvom polugodištu izdvojeno je 1,2 miliona evra, na teritoriji opštine Kula. Najskuplji kvadrat poslovnog prostora prometovan je za 5.648 evra u Beogradu, a najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,4 miliona evra u Kragujevcu.
Tržište nepokretnosti u našoj zemlji u prvih šest meseci ove godine vredelo je 3,8 milijardi evra, što predstavlja rast od 11,9 odsto u odnosu na isti period lane. Broj kupoprodajnih ugovora iznosio je 60.964, što je neznatno povećanje od 0,5 odsto. U prvoj polovini 2025. zabeležen je značajan rast kreditnog tržišta nepokretnosti u odnosu na isti period prethodne godine. Kreditno finansiranje zabeleženo je u 13 odsto ugovora o prometu nepokretnosti što predstavlja porast od pet procentnih poena. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova. U 30 odsto ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što predstavlja porast od devet procentnih poena u odnosu na 21 odsto iz prethodne godine.
Najmanje se pazarile njive
NAJVEĆI deo vrednosti na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 2,3 milijarde evra i udelom od 60 odsto u ukupnom prometu. Za kupovinu kuća izdvojeno je 302,9 miliona evra (osam odsto), za građevinsko zemljište 274,2 miliona evra (sedam procenata), za poslovne prostore 162,9 miliona evra (četiri odsto), a za poljoprivredno zemljište 105,5 miliona evra (tri odsto).
