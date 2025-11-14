ŠEF „ROSATOMA“: Ukidanje sankcija s projekta nuklearke „Pakš-2“ važan politički signal iz Vašingtona

ODLUKA SAD da skinu sankcije sa projekta nuklearke „Pakš-2“ u Mađarskoj predstavlja važan politički signal, rekao je šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov.

Foto Shutterstock

-Trenutak koji se tiče dozvole američke strane da nastavimo rad, ukidanja sankcija, nije još pravno razmotren ali je važan politički signal, rekao je Lihačov.

Projekat nuklearne elektrane "Pakš-2" u Mađarskoj dobio je dozvolu za početak izgradnje početkom novembra.

-Mađarska Agencija za atomsku energiju odobrila je izgradnju objekata nuklearnog ostrva za energetski blok 5, naveo je "Rosatom".

Početak radova je zakazan za februar 2026. godine.

Nuklearna elektrana „Pakš“ je jedina nuklearna elektrana u Mađarskoj. Trenutno, nuklearna elektrana proizvodi skoro polovinu sve električne energije u Mađarskoj, a sa planiranim puštanjem u rad dva nova bloka, očekuje se da će se ovaj udeo udvostručiti. Mađarsko rukovodstvo više puta je isticalo da je za zemlju nuklearna energija način da se osigura njena energetska bezbednost.

Prema ugovoru potpisanom 2014. godine, ruska državna kompanija „Rosatom“ će izgraditi reaktore 5 i 6, snage 1,2 gigavata svaki. Četiri postojeća reaktora u „Pakšu“ puštena su u rad između 1982. i 1987. i proizvode oko polovinu električne energije u zemlji. Sa novim modernim nuklearnim reaktorima, vlasti očekuju da će udvostručiti izlaznu snagu elektrane.

sputnikportal.rs

