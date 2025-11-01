OD 2026. KUPOVINA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Novi propisi menjaju sve, ovo su nova pravila u Nemačkoj

NOVA pravila, stroži zakoni i sve više tehnologije potpuno menjaju način na koji će supermarketi, internet prodavnice i kupci funkcionisati.

Foto: N. Fifić

Državna oznaka za uslove uzgoja životinja

Od marta 2026. godine u Nemačkoj se uvodi zvanični državni logo za uslove uzgoja. Na svakom pakovanju svinjskog mesa biće jasno navedeno u kakvim uslovima je životinja živela – da li je uzgajana isključivo u zatvorenom prostoru ili je imala pristup spoljašnjim površinama, piše Bild.

Ukida se najjeftinije meso

Od januara 2026. Aldi Süd će potpuno ukloniti iz ponude meso iz najnižeg stepena uzgoja (kod govedine, živine, svinjetine i drugih vrsta). To znači da će jeftino meso robnih marki postati prošlost.

I drugi trgovački lanci planiraju da slede ovaj primer – do 2030. godine najveće mreže obećavaju bolje uslove za životinje i potpuno ukidanje prodaje mesa iz loših uslova uzgoja.

Digitalni programi lojalnosti postaju standard

Sve više prodavnica uvodi digitalne programe nagrađivanja. Aldi Nord već testira sistem prikupljanja poena putem aplikacije, dok će dve trećine supermarketa u 2026. godini dodatno ulagati u zadržavanje kupaca, prema istraživanju kompanije McKinsey.



Bezreceptni lekovi u drogerijama i diskontima

Do kraja 2025. godine lanac DM planira da prodaje bezreceptne lekove preko svoje internet prodavnice. Slične planove imaju i Rossmann i diskontni gigant Lidl.

Veliki pregovori o cenama i moguća poskupljenja

Jesen 2025. donosi važne pregovore između trgovaca i dobavljača (kao što su Lidl, Edeka i Rewe) o cenama i plasmanu proizvoda.

Išhod bi mogao da znači povećanje cena ili nestanak pojedinih proizvoda sa polica. Prema informacijama iz industrije, naročito bi mogli da poskupe čokolada, kafa i bezalkoholna pića.

Novi propisi Evropske unije

Trgovci će morati da se prilagode i čitavom nizu novih EU zakona:

Nova uredba o ambalaži (avgust 2026.) – pakovanja moraju biti ekološki prihvatljivija i lakše reciklabilna.

Novo pravo na popravku – prodavci će biti obavezni da nude popravku ili rezervne delove, a ne samo zamenu proizvoda.

Proširena odgovornost trgovaca – ako su uređaji ili digitalni proizvodi neispravni, prodavnice će snositi veći deo odgovornosti.

Nova pravila o kupovini na rate – sistemi „kupi sada, plati kasnije“ biće pod strožom kontrolom, a kupci će morati da dokažu kreditnu sposobnost.

Stroža pravila oglašavanja (jesen 2026.) – izrazi kao što su „ekološki“ ili „klimatski neutralan“ biće dozvoljeni samo ako se mogu dokumentovano potvrditi.

2026. donosi modernizaciju i veću odgovornost

Godina 2026. označiće veliku modernizaciju i transparentnost u nemačkoj maloprodaji. Potrošači će dobiti više informacija i izbora, dok će trgovci biti pod većim nadzorom i odgovornošću.

Očekuje se i jači pritisak na cene i promenu navika kupaca, kako se Nemačka priprema za novu eru digitalne i održive trgovine.

(Feniks magazin)