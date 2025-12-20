DOK RUSI GINU, OVAJ BIZNIS CVETA: Zbog rata u Ukrajini, ove kompanije pune džepove

RUSKE pogrebne kompanije beleže veliki rast profita zbog rata u Ukrajini.

Foto: AP Photo/Alexei Alexandrov

Pogrebne kompanije u Rusiji beleže nagli rast poslovanja i prihoda usled rata u Ukrajini, koji je prema zapadnim procenama, Rusiji doneo najveće gubitke još od Drugog svetskog rata, a cena izrade sanduka porasla je za 84 odsto, dok je iskopavanje grobova poskupelo za 51 odsto, piše Moskov tajms.

Pet vodećih kompanija u ruskoj pogrebnoj industriji ostvarilo je tokom 2024. godine ukupnu dobit od 14,87 milijardi rubalja (oko 159 miliona evra), što je za 2,92 milijarde rubalja, odnosno 24 odsto više nego godinu dana ranije, piše moskovski portal.

Najveća kompanija u tom sektoru, moskovsko Gradsko javno preduzeće "Ritual", povećalo je prihod za 22 odsto, na 5,5 milijardi rubalja.

U Sankt Peterburgu, poslovno carstvo poznatog "pogrebnog kralja" Valerija Larkina, koji kontroliše više od 30 firmi, uključujući centar "Sećanje je beskonačno", ostvarilo je prihod od 5,46 milijardi rubalja, što je rast od 21 odsto na godišnjem nivou.

U Jekaterinburgu su pogrebne firme u vlasništvu Anatolija Gluhova i Dmitrija Hazova zabeležile rast prihoda od 18 odsto, na 1,43 milijarde rubalja.

Prihod Gradskog javnog preduzeća "Centar memorijalnih usluga" porastao je za 41 odsto, na 1,27 milijardi rubalja, dok su vodeće kompanije na tržištu Krasnodara, zabeležile rast od 48 odsto, na 1,21 milijardu rubalja.

Rast prihoda pogrebnih firmi prati i snažno povećanje cena pogrebnih usluga.

Prema podacima ruskog Zavoda za statistiku (Rosstat), od početka 2022. godine cena izrade sanduka porasla je za 84 odsto, dok je iskopavanje grobova poskupelo za 51 odsto.

Prema procenama NATO obaveštajnih službi, do početka decembra 2025. godine gubici ruske vojske u Ukrajini dostigli su oko 1,15 miliona ljudi, uključujući poginule i ranjene.

Procene lista "The Economist" ukazuju da bi broj poginulih mogao iznositi i do 680.000, što predstavlja oko jedan odsto muške populacije Rusije, prenosi Moskov tajms.

(Tanjug)

