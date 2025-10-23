"NAJVEĆU SNAGU VIDIM U ŽENAMA SRBIJE" Vučić: Zanati su budućnost
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o razvojnoj šansi Srbije
- Ja vidim u snazi naših ljudi. Najveću snagu vidim u ženama Srbije. I preduzetnicama uselu i gradu da pomognemo. Ja verujem u ljude ove zemlje, u potencijal, kapacitete, marljivost. Mi nemamo more kao druge zemlje u svetu, moramo da se oslonimo na svoj rad. Zemlje koje su zaključane, tu su ljudi najvredniji i imaju najbolji standard. Moramo da radim oviše i uzdam ose u svoj rad. Ovaj rast ne dolazi od što će nešto sa neba da padne, nego što ćem oda radimo više. 100 000 radnih dozvola se traži za Srbiju. Neće da radi na građevini neće da rade više zalj 1.000 evra, traže lakše poslove. Zanati su budućnost, dualno obrazovanje je bilo ključno. Izgubili smo godinu, ja verujem u rad. Rad, rad i samo rad, to izdvaja ovu zemlju. Da mi guramo što je više moguće i da izbegnemo rat - rekao je.
