OGLASILA SE NBS O PLAĆANJU NA PUMPAMA NIS-A: Privredi i građanima na raspolaganju više sistema

Za bezgotovinska plaćanja na pumpama NIS-a građanima i privredi i dalje na raspolaganju DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži, tvrde u NBS

Foto: Promo

- U vezi sa primenom sankcija kompaniji NIS Petrol i mogućnosti da inostrani kartični sistemi blokiraju plaćanja platnim karticama izdatim u okviru tih sistema na naplatnim mestima NIS Petrol, Narodna banka Srbije obaveštava javnost da su građanima i privredi za bezgotovinska plaćanja na raspolaganju i dalje platni instrumenti Narodne banke Srbije – pored DinaCard platne kartice, postoji mogućnost plaćanja i instant instrumentima IPS Skeniraj i IPS Pokaži koji se nalaze na početnim ekranima aplikacija za mobilno bankarstvo banaka u Republici Srbiji - saopštila je Narodna banka Srbije.

U centralnoj banci napominju da pored plaćanja računa na benzinskim stanicama NIS Petrol za gorivo i drugu robu, da se DinaCard platnim karticama na NIS Petrol benzinskim stanicama može platiti na rate, zatim izvršiti podizanje, gotovine uz kupovinu, a čak i plaćanje određenih komunalnih usluga.

- Narodna banka Srbije ističe da se i u ovoj situaciji dokazuje značaj postojanja nacionalnih platnih instrumenata koji funkcionišu nezavisno od odluka inostranih kompanija i institucija, što je pored nižih troškova jedan od osnovnih razloga zbog kojeg je Narodna banka Srbije tokom poslednjih godina sprovela značajne aktivnosti na razvoju nacionalne platne kartice DinaCard, kao i na razvoju najinovativnijih metoda plaćanja na prodajnim mestima putem instant plaćanja - dodaju iz NBS.

Podsećaju i da će, kako su u pitanju platni instrumenti koji nose i značajno niže troškove za sve učesnike u lancu plaćanja, kompanija NIS Petrol za platioce obezbediti dodatne pogodnosti prilikom plaćanja o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.