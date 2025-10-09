Ekonomija

LOŠA VEST ZA SRBIJU, ALI I ZA DRUGE ZEMLJE EVROPE Vučić saopštio: Stigle carine na čelik

В.Н.

09. 10. 2025. u 13:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je na konferenciji za novinare da je danas loša vest za našu zemlju.

Foto: I Marinković

- Danas je stigla još jedna loša vest za nas. To su carine na čelik koje najviše pogađaju Veliku Britaniju, Tursku i Srbiju, ali su izuzetno pogodile i sve evropske zemlje. Ovo će u izuzetno težak položaj dovesti našu Železaru, gde radi 5.000 ljudi i to je ogroman problem i za nas i za naše kineske prtnere - rekao je Vučić. 

Kaže da to pogađa automobilsku industriju u celoj Evropi i da su se danas pobunili svi evropski proizvođači. 

- Ne mogu više da izdrže konkurenciju sa bilo kim jer su se oslonili na jeftiniji čelik od svih nas. 

