LUKAŠENKO: ŠOS postaje globalni diplomatski igrač

31. 08. 2025. u 09:22

ŠANGAJSKA organizacija za saradnju (ŠOS) samouvereno postaje globalni diplomatski igrač, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu za novinsku agenciju Sinhua.

Nazvao je ŠOS organizacijom koja gleda u budućnost.

„ŠOS samouvereno postaje globalni diplomatski igrač. Organizacija nudi novi pristup međunarodnim odnosima, drugačiji od zapadnih modela hegemonije“, citira tekst njegovog intervjua  pres služba beloruskog lidera .

On je naglasio da je organizacija formirala jedinstveni model regionalne bezbednosti i razvoja zasnovan na multilateralnoj saradnji.

