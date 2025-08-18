Bitcoin na korak od novog ATH-a dok najbrži Layer-2 Bitcoin HYPER probija 9 miliona dolara u viralnom ICO-u – 100x na pomolu

ICO najbržeg Bitcoin (BTC) Layer-2 lanca, Bitcoin HYPER (HYPER), postao je viralan – sada je probio granicu od 9 miliona dolara.

Foto promo

Projekat je dostigao taj cilj za samo dva meseca, a tempo mu se sve više ubrzava dok raste priča o nadolazećoj sezoni altkripto valuta. Ethereum (ETH), Solana (SOL) i Ripple (XRP) predvode nedavne cenovne skokove.

BTC se drži čvrsto na 119.000 dolara nakon što je u ponedeljak probio 122.000 dolara, čime je postavljena pozornica za potencijalni nalet ka novom istorijskom maksimumu (ATH) u narednim danima.

Na mestu gde se snaga tržišta Bitcoina susreće sa potencijalom rasta najbolje performansnih altkripto valuta, Bitcoin HYPER se među ranim podržavaocima vidi kao način da se produži životni vek Bitcoina, proširi njegova upotreba i poveća skalabilnost kroz integraciju Solana Virtual Machine (SVM) – najbržeg izvršnog okruženja u industriji. Posetite Bitcoin Hyper.

Za nove investitore, vreme ističe: HYPER je još uvek dostupan po ceni od 0,012675$ naredna 24 sata pre nego što cena automatski poraste sa početkom sledeće faze.

Rast BTC-a pokreće potragu za altkripto valutama – Bitcoin HYPER u fokusu

Bitcoin je u ponedeljak probio 122.000 dolara – manje od 1% od istorijskog maksimuma iz 14. jula – vođen nizom bikovskih katalizatora, među kojima se posebno ističe optimizam nakon izvršne uredbe američkog predsednika Donalda Trumpa od 7. avgusta kojom se dozvoljava uključivanje kripto imovine u 401(k) penzione planove.

Ova promena politike izazvala je talas institucionalne potražnje. Samo 8. avgusta zabeleženo je 400 miliona dolara priliva u Bitcoin ETF-ove, a u ponedeljak dodatnih 178 miliona, dok se niz pozitivnih tokova nastavlja.

BTC se sada drži oko 119.000 dolara, a sa julskim CIP rastom od 2,7% na godišnjem nivou – u skladu s prognozama – i osnovnom inflacijom koja je porasla na 3,1%, najvišu od februara, tržišta sve više računaju na smanjenje kamatnih stopa Feda u septembru, potez koji bi mogao dodatno da podigne BTC u narednim danima.

Za sada se pravi „vatromet” odvija među altkripto valutama. Ethereum predvodi, a trgovci na Polymarket-u se klade da će premašiti 5.000 dolara ovog meseca. Solana je do srede porasla na 195 dolara, dok je Ripple skočio 9,3% u protekloj sedmici.

Iako trenutni podaci još ne potvrđuju zvaničnu „sezonu altkripto valuta”, rotacija kapitala je očigledna, a za investitore je ključno da se pozicioniraju rano za sledeći veliki proboj ili 100x token.

Bitcoin HYPER je jedan od takvih kandidata: relativno nov projekat sa inovacijama usmerenim na pravi segment tržišta, koji nudi jedinstveni most između dominacije Bitcoina i rasta altkripto valuta.

Rani podržavaoci su prepoznali potencijal, a svakog dana mu se priključuje sve više investitora sa istim zaključkom: ovde bi mogao početi sledeći veliki pokret.

Tehnologija koja pokreće rast Bitcoin HYPER finansiranja

Mnogi od njegovih podržavalaca već znaju šta je Bitcoin HYPER – najbrži Layer-2 lanac izgrađen na Bitcoinu.

Prvi je koji je integrisao SVM, čime je Bitcoin postao programabilan i omogućen mu je munjevito brz protok transakcija, do sada rezervisan samo za aplikacije zasnovane na Solani.

U osnovi se nalazi most koji povezuje Bitcoin sa Bitcoin HYPER ekosistemom. BTC osigurava ceo Layer-2, pri čemu se svaka kriptovaluta zaključava u mostu kako bi se iskovala ekvivalentna količina wrapped BTC (WBTC), koji je osnovna valuta za aplikacije unutar ekosistema.

Ovaj dizajn znači da wrapped BTC može pokretati sve – od DeFi-ja i plaćanja do meme kriptovaluta, gejminga, NFT-ova i više – sve zasnovano na bez premca decentralizaciji i sigurnosti Bitcoina.

Kada korisnici žele da se vrate na glavnu Bitcoin mrežu, jednostavno spale svoj wrapped BTC, čime im se vraća originalni BTC. Ova fleksibilnost je ključna za misiju Bitcoin HYPER-a da proširi ulogu Bitcoina izvan čuvanja vrednosti, dajući mu programabilno, visokoperformansno okruženje.

Ova vizija očigledno nailazi na odjek, privlačeći ogromna sredstva za Bitcoin HYPER bez znakova usporavanja – što potvrđuje i nedavna kupovina whale investitora od 150.000 dolara vrednih tokena samo u utorak.

SPREMAN ZA 100X?

Investitori Bitcoin HYPER-a vide projekat ne samo kao motor rasta za Bitcoin već i kao token ekosistem u kojem HYPER ima značajnu korisnost.

Kao izvorna valuta mreže, HYPER se koristi za plaćanje gas naknada – ključnu ulogu dok Layer-2 raste sa sve više dApps-ova i aktivnosti na lancu. Takođe služi kao pristupni ključ za određene dApps, DeFi protokole i premium funkcije koje mogu zahtevati HYPER za pristup ili funkcionalnost po nivoima.

Nakon pokretanja DAO-a, HYPER će omogućiti i upravljanje, dajući vlasnicima direktan glas u budućem pravcu projekta.

Ove kombinovane korisnosti stvaraju stalnu, ugrađenu potražnju za HYPER-om. Ipak, najveći razlog zbog kojeg mnogi vide 100x potencijal je njegova jedinstvena veza sa Bitcoinom, što ga efektivno čini indirektnim načinom za izloženost rastu BTC-a. Ovaj stav deli i kripto YouTube influenser Crypto AiMan.

Tajming ne može biti bolji, jer altkripto valute rastu, a Bitcoin cilja novi ATH. Ako Bitcoin HYPER ispuni ciljeve finansiranja, biće spremna scena za snažan debi kada se listira na berzama.

Kako se pridružiti pretprodaji Bitcoin HYPER-a

Podsećamo, ostalo je još samo 24 sata da kupite HYPER po trenutnoj pretprodajnoj ceni.

Da obezbedite tokene danas, posetite Bitcoin HYPER veb-sajt i kupite koristeći SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak platnu karticu.

Za najlakše iskustvo, Bitcoin HYPER preporučuje Best Wallet – vodeći Web3 non-kastodijalni, WalletConnect-certifikovani novčanik. HYPER je već uvršten u Best Wallet alat za pregled projekata sa visokim potencijalom, Upcoming Tokens, što olakšava praćenje, upravljanje i preuzimanje tokena nakon lansiranja.

Ostanite povezani sa zajednicom na Telegramu i X-u.