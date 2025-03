SOS LINIJA DA SPREČI ULAZAK ZARAZE U SRBIJU: Krizni štab za sprečavanje i suzbijanje bolesti slinavke i šapa

OGROMNO je interesovanje mladih u Srbiji za program stambenih kredita za mlade koji je građanima od 20 do navršenih 35 godina ponudio najpovoljnije uslove da dođu do krova nad glavom. Prema poslednjim informacijama, Banci Poštanske štedionice koja je prva u Srbiji uzela učešće u ovom programu, do juče u 11 časova je podneto 1.566 zahteva.