ZAMENA JEDNOG DELA KOŠTA VIŠE OD CELOG AUTA: Problem rešava i pravilno parkiranje, opasna vožnja po hladnoći

VOZAČE koji razmišljaju o kupovini električnog vozila često brine životni vek baterije.

Pošto je baterija najskuplji deo električnog vozila, njena zamena ponekad može koštati više od vrednosti samog vozila. Šta vozači treba da znaju o baterijama pre nego što se odluče za kupovinu novog ili polovnog električnog vozila?

KOJI FAKTORI ODREĐUJU DUGOVEČNOST BATERIJE?

Proizvođači električnih vozila obično nude garanciju za baterije od 8 godina ili pređenih 160.000 kilometara, u zavisnosti od toga šta se prvo desi. Međutim, to ne znači da je automobil nakon isteka tog perioda samo za otpad. Vremenom će se domet električnog vozila smanjivati usled trošenja baterije.

- Baterija električnog automobila može trajati od 10 do 20 godina, ali na to utiče mnogo faktora. Baterije koje se koriste u zemljama sa veoma vrućim ili hladnim klimatskim uslovima propadaju brže od onih koje se koriste u umerenim klimatskim uslovima. Prilikom kupovine polovnog električnog vozila uvezenog iz inostranstva važno je znati odakle ono potiče, jer to može uticati na stanje baterije - kaže Matas Buzelis, automobilski stručnjak i direktor komunikacija u carVerticalu.

Iako agresivan stil vožnje ima minimalan uticaj na dugovečnost baterije, mnogi vozači nisu svesni kako se pravilno održava baterija. Proizvođači preporučuju da se održava optimalan nivo napunjenosti baterije od 20–80% i izbegava često korišćenje stanica za brzo punjenje.

ZAMENA BATERIJE MOŽE KOŠTATI VIŠE NEGO ŠTO AUTOMOBIL VREDI

Iako električna vozila imaju manje pokretnih delova i njihovo održavanje obično košta manje u odnosu na vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, u slučaju oštećenja baterije u saobraćajnoj nesreći i njene naknadne zamene, troškovi mogu biti izuzetno visoki. U zavisnosti od modela električnog vozila, zamena baterije može koštati oko 20.000–40.000 evra.

Da bi uštedeli novac, neki vozači kupuju polovnu bateriju kako bi smanjili troškove popravke, ali čak i najjeftinije polovne baterije koštaju po nekoliko hiljada evra. Pre nego što kupite polovnu bateriju, važno je imati što više informacija o stepenu istrošenosti, stvarnom kapacitetu i dometu baterije.

Noviji modeli, poput Tesla automobila, automatski sakupljaju ove podatke. Procena stanja istrošenosti starijih ili ređih električnih vozila može biti izazovnija, ali različite dijagnostičke opcije za procenu zdravlja baterije postaju sve popularnije. Pre kupovine automobila, moguće je organizovati i pregled vozila u dogovoru s vlasnikom. U suprotnom, kupci se izlažu riziku kupovine baterije koja je lošeg kvaliteta i ne omogućava prelazak većih udaljenosti.

ELEKTRIČNA VOZILA SU MANjE IZLOŽENA RIZIKU OD POŽARA

Bezbednost baterije je glavna briga vozača koji razmišljaju da pređu na električna vozila. Na internetu postoji mnogo priča o zapaljenim baterijama električnih vozila, što često odvraća potencijalne kupce.

Iako nijedno vozilo nije u potpunosti zaštićeno od rizika od požara, naročito u slučaju ozbiljne saobraćajne nesreće, Buzelis tvrdi da je tvrdnja da se električna vozila mogu spontano zapaliti samo mit.

- Prema brojnim istraživanjima, učestalost požara kod električnih vozila je manja u odnosu na vozila na fosilna goriva. Međutim, gašenje požara u električnom vozilu može biti znatno zahtevnije. Mnogi vozači i dalje sumnjičavo gledaju na električna vozila i često dele kontroverzne sadržaje o potencijalnim opasnostima ovih automobila, što stvara utisak da nisu bezbedna - objašnjava Buzelis.

KAKO ODRŽAVATI BATERIJU ELEKTRIČNOG VOZILA KAKO BI DUŽE TRAJALA?

Pošto su baterije električnih vozila veoma osetljive na promene temperature, preporučuje se parkiranje vozila u hladu tokom leta i zagrejanoj garaži tokom zime. Za razliku od vozila sa klasičnim motorima koja koriste toplotu motora za zagrevanje putnika, električna vozila se oslanjaju isključivo na energiju baterije.

Efikasnost električnih motora je bar dva puta veća u odnosu na motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a u mnogim slučajevima prelazi 80–85%. S obzirom na to da električni motor generiše relativno malo toplote tokom rada, domet električnog vozila se znatno smanjuje po hladnom vremenu.

I potpuno pražnjenje i potpuno punjenje mogu oštetiti baterije električnih vozila. Neki proizvođači ograničavaju nivo punjenja električnih vozila i sprečavaju punjenje do 100% ili pražnjenje do 0%. Vozači ne bi trebalo da ostavljaju vozilo duže vreme s potpuno praznom ili punom baterijom. Vlasnicima električnih vozila koji su instalirali kućne punjače savetuje se da ostave vozilo priključeno kako bi se nivo napunjenosti baterije automatski regulisao i održavao na 80%.

Čak i naglo ubrzavanje ili kočenje mogu skratiti vek trajanja baterije, zato je mirna vožnja dobra za auto.

Istraživanja pokazuju da se domet električnog vozila može skratiti za 1–3% godišnje. Iako proizvođači garantuju da zamena baterije nije neophodna tokom životnog veka vozila, stariji električni automobili nisu tako efikasni i njihov domet je znatno smanjen.

