IMA 40 GODINA STAŽA, ALI U PENZIJU NE MOŽE: Bivši radnik BHRT u problemu - ovo je njegova ispovest

Bivši radnik Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine (BHRT) Amer Švraka stekao je 40 godina radnog staža, ali ne može da ode u penziju jer mu poslodavac za određeni period nije uplaćivao doprinose. Već mesecima pokušava da pronađe rešenje, ali bez uspeha. Kako kaže, nikada nije uspeo da dođe do direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića.

Foto Shutterstock

- Čim sam napunio 40 godina staža, dobio sam rešenje o penziji i potpisao ga 5. juna 2024. godine. Karamehmedović tada nije bio tu, bio je na putu, ali sam istog dana predao dokumentaciju u penzijsko i invalidsko osiguranje. Kada sam izvadio listing o stažu, video sam da mi 2016. godina uopšte nije uplaćena, kao ni 2021, 2022, 2023. i deo 2024, dok su ostale godine delimično pokrivene. U Zavodu PIO su mi rekli da mi je socijalno osiguranje priznato, ali da ne mogu u penziju jer mi nedostaju godine života. Dakle, imam 40 godina staža, ali ne mogu da ostvarim pravo na penziju dok se ne uplate svi doprinosi. I tako već mesecima tapkam u mestu. Ni sam ne znam šta da radim. Iz firme su me molili da ih ne tužim - ispričao je Švraka za Faktor.

Švraka navodi da ima 62 godine i da mu nedostaju još tri godine da bi ispunio drugi uslov za penzionisanje.

- Neki moji kolege su zbog neuplaćenog staža tužili BHRT i dobili sudske sporove. To su ljudi koji su još uvek zaposleni u firmi. Pokušavao sam da dođem do Karamehmedovića, zvao sam ga na stotine puta, najavljivao se, ali me nikada nije primio da sasluša moj problem. Već mesecima nemam nikakve prihode. Kada sam napustio BHRT, dobio sam otpremninu u visini tri plate - kaže Švraka.

Iz BHRT-a su odgovorili da nisu u mogućnosti da redovno plaćaju doprinose, jer od 2017. godine ne dobijaju sredstva iz RTV takse, koja je njihov glavni izvor finansiranja prema Zakonu o javnom RTV sistemu iz 2005. godine.

- BHRT je godinama uredno izmirivao svoju zakonsku obavezu i prebacivao 50% sredstava od takse, ali RTRS od 2017. godine ne uplaćuje sredstva koja pripadaju BHRT-u, čime direktno krši zakon. Dug prema BHRT-u po tom osnovu je do kraja 2024. godine premašio 92 miliona KM - rekao je direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović

Zbog toga BHRT nema finansijska sredstva za ispunjavanje obaveza, uključujući redovnu uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje. Parlament Federacije BiH je 2022. godine doneo Rezoluciju kojom se BHRT oslobađa plaćanja doprinosa do okončanja sudskih procesa protiv RTRS-a.

Bez obzira na to, obaveze prema zaposlenima koji su stekli uslove za penziju izmiruju se u skladu sa finansijskim mogućnostima, koje su ionako skromne. Dodatni udarac bila je odluka Federalne vlade da minimalna plata bude 1.000 KM, što bi moglo dovesti BHRT u potpuni finansijski kolaps“, navodi se u odgovoru iz Službe za odnose s javnošću BHRT-a.

Iz BHRT-a su potvrdili da je „određeni broj zaposlenih“ tužio firmu zbog neuplaćenih doprinosa.