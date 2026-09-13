UPOZORENJE NA POLJOPRIVREDNU SUŠU: Nepovoljni uslovi za poljoprivredne kulture
RHMZ izdao je upozorenje na poljoprivrednu sušu. Nepovoljni uslovi za poljoprivredne kulture usled dugotrajnog nedostatka vlage i visokih temperatura nastavljaju se i tokom narednog perioda.
Analiza uslova vlažnosti za avgust pokazuje da su sušni uslovi izraženi na većem delu Srbije, pri čemu su najveće vrednosti deficita vlage zabeležene na području Vojvodine, kao i u pojedinim delovima centralne i istočne Srbije.
Očekivane lokalne padavine neće biti dovoljne da značajnije nadoknade višemesečni deficit vlage. Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu zemljišta i setvu ozimih useva kao i uticati na stanje višegodišnjih zasada.
Zbog veoma suve vegetacije i zemljišta ostaje povećan rizik od izbijanja i širenja poljskih požara.
(RHMZ)
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